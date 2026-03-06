V Novi Gorici so odprli prenovljeno glasbeno šolo

V Novi Gorici so danes slovesno odprli prenovljeni stari del Glasbene šole Nova Gorica. Na novogoriški občini pravijo, da so z investicijo v višini 780.000 evrov povečali kakovost prostora in zagotovili sodobnejše pogoje za izvajanje programov. Prenova je bila posebej zahtevna, ker je potekala ob sočasnemu izvajanju pouka.

Slavnostni nagovor na današnji prireditvi je imel podpredsednik vlade Matej Arčon. Zbrane sta nagovorila tudi novogoriški župan Samo Turel in ravnatelj Glasbene šole Nova Gorica Vladimir Čadež. Slednji je spregovoril predvsem o zgodovini glasbene šole, ki bo kmalu praznovala 80-letnico dela in obstoja.

Prireditev so z glasbenimi vložki oblikovali učenci in učitelji Glasbene šole Nova Gorica.

Investicija je obsegala zamenjavo stavbnega pohištva, izolacijo in prenovo fasade, sanitarij in strehe, na katero so namestili sončno elektrarno, vzpostavili so povezavo z drugim delom objekta v tretjem nadstropju z izvedbo vseh potrebnih požarnih ukrepov, v ostalih prostorih pa obnovili parket, zamenjali razsvetljavo ter prepleskali prostore.

V projekt je bil delno zajet tudi objekt sosednje Ljudske univerze Nova Gorica z zamenjavo stavbnega pohištva, izolacijo fasade v pritličnem delu ter izvedbo fasade na vzhodnem delu objekta.

Novogoriško glasbeno šolo obiskuje skoraj 700 učencev, njihovo število je tudi zaradi uvajanja novih programov vsako leto večje. Zanimanje za učenje določenih instrumentov se iz leta v leto spreminja, tako so v tem šolskem letu po več letih stagnacije ponovno vpisali učence v program harmonike.