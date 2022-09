V Gabrjah se je v petek zaključila enotedenska delavnica PrijAteljè, ki jo je na svojem sedežu izpeljalo domače kulturno društvo Skala s finančno podporo ZSKD in Urada RS za Slovence v zamejstvu in po svetu. Med delavnico, ki je potekala pod naslovom Umetnost prehrane, je 23 otrok iz Gabrij in okoliških vasi spoznavalo, kako nastajajo sir, med, kako se pečejo sladice, katere ribe lahko lovimo v Soči in Vipavi in še katera zelišča so zdravilna in užitna.