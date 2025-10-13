Spoznavali les in orodje za njegovo obdelavo

Otroški vrtec Pikapolonica iz Pevme je v prejšnjih dneh gostil res prijetno pravljično predstavo, ki govori o lesu in njegovi uporabnosti. Srečanje z lesom sodi v širši projekt, ki sta ga pripravila Konzorcij za les Nova Gorica in rezbarsko društvo iz Solkana, s finančno podporo Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport in javno agencijo Spirit Slovenija. Poleg otrok iz pevmskega vrsta se je predstave udeležila tudi skupina otrok iz vrtca Kekec iz Števerjana.

Prireditev je potekala na dvorišču pevmskega vrtca in so se ga udeležili tudi gostje, med katerimi gre posebej omenili ravnateljico Večstopenjske šole Gorica, Lučko Križmančič, in vodjo kabineta novogoriškega župana Urško Merljak. Med uvodnim nagovorom sta gostiji izpostavili pomen tovrstnih pobud, ki poudarijo pomen čezmejnega sodelovanja, obenem pa oplemenitijo ljubezen do narave, kjer prav les opravlja pomembno vlogo. V nadaljevanju je predsednik krajevne skupnosti Pevma, Štmaver, Oslavje, Lovrenc Persoglia opozoril na dolgoletno sodelovanje s solkansko krajevno skupnostjo. Predsednik solkanskega rezbarskega društva Nedeljko Gregorič je predstavil pobudo in otrokom prikazal koristnost in uporabljivost lesa. Pokazal jim je tudi, kako obdelujemo les in kako iz njega pridobimo najrazličnejše izdelke.

Tako je nastal lesni stol ...

Pravljico o lesenem stolu je zatem pazljivim otrokom pripovedovala pisateljica in inženirka lesarstva Darinka Kozinc iz Solkana, ki je tudi avtorica pripovedi. Stol je rojen v gozdu, je povedala Darinka Kozinc, nato les prinesejo v delavnico, dobijo deske, iz katerih zatem postanejo razni predmeti. Otroke je pripovedovalka naučila tudi nekaj novih besed s področja lesarstva. S pesmijo o lesu je pravljico ob spremljavi ukuleleja obogatila še goriška kantavtorka Sabina Vostner.

Prijetno srečanje se je zaključilo s prikazom nekaterih orodij za obdelavo lesa. Otroci so se preizkusili z nekaterimi mizarskimi orodji in pripomočki. To je bil začetek; se bo zanimanje do lesa nadaljevalo, tudi ko bodo odrasli?