Spregovorili so mladi Goričani

Kljub deževnemu vremenu je bilo Srečanje pod lipami, ki ga je minuli petek v Kulturnem centru Lojze Bratuž priredil Krožek Anton Gregorčič, uspešno. Gostje dogodka so bili mladi Goričani, ki so se preselili iz rojstnega mesta: to so razvojna inženirka Tina Paljk, ekonomist Gregor Černic in pilot Ivan Rustja. Pogovor je vodil profesor Simon Peter Leban, ki je svoje sogovornike najprej predstavil.

Prva je svoje študijske in karierne izkušnje predstavila Tina Paljk. Povedala je, da je po opravljenem magistrskem študiju v Ljubljani želela v tujino, a so ji na univerzi ponudili možnost, da opravi še doktorat, in je zato ostala v Ljubljani. Gregor Černic je študiral ekonomijo na Univerzi v Trstu, nato pa je odjadral v svet. Zadnji sogovornik, Ivan Rustja, se je z letenjem najprej ukvarjal v prostem času, in sicer v aeroklubu Josip Križaj v Ajdovščini, po opravljeni maturi pa se je vpisal na letalsko šolo Adria Airways v Ljubljani.

Ženske še vedno diskriminirane

Med klepetom je prišlo na dan vprašanje o vlogi žensk na trgu dela, kjer si moški še vedno lastijo vodilne pozicije. »V akademskem svetu še vedno obstajajo razlike med moškimi in ženskami, še posebej v birokraciji. Vsem bodočim znanstvenicam svetujem, naj nepoštenih komentarjev ne jemljejo preresno in naj pogumno vztrajajo po svoji poti,« je poudarila Tina Paljk, ki je danes zaposlena pri goriškem podjetju Pipistrel, kjer se ukvarja z letalskimi baterijskimi celicami. Tudi v letalstvu obstajajo podobne oblike diskriminacije med spoloma.