Še je čas za prijavo na brezplačno izobraževanje o kraški suhozidni gradnji

V Partnerstvu kraške suhozidne gradnje, ki deluje na Krasu z obeh strani meje, se zavzemajo za ohranjanje suhih zidov, ki tipično zaznamujejo pokrajino. Tudi letos organizirajo izobraževanje o veščini suhozidne gradnje z namenom ohranjanja veščine. Takoj se je prijavilo 25 mladih s slovenskega Krasa, privabili pa bi radi tudi mlade z italijanske strani meje, zato so podaljšali rok za prijave. Partnerstvo med drugim odlično sodeluje s slovenskimi šolami pri izvedbi Kamentona. Brezplačno izobraževanje bo potekalo v okviru projekta Veščina suhozidne gradnje med umetnostjo in igro, ki ga financira Ministrstvo za kulturo.

Udeleženci izobraževanja bodo v prihodnje skrbeli za vodenje akcij obnove suhih zidov, izvedbo usposabljanj in popularizacijo veščine ter razvoj tega pomembnega segmenta dediščine za ohranjanje identitete kraške krajine. Na izobraževanju bodo pridobili temeljito teoretično in praktično znanje. Poleg možnosti vpisa v register nesnovne dediščine ob nadaljnjem doseganju vseh zahtevanih kriterijev, bodo osvojili potrebno znanje za pridobitev certifikata nacionalne poklicne kvalifikacije.

Izobraževanje obsega teoretični del: geologija, zgodovinski pregled, tipologija, tehnika, etika, oblikovanje kulturne krajine, rastline in živali, prostorska zakonodaja, rokovanje z orodjem in varnost pri delu, graditev objektov, pedagogika kulturne dediščine (skupaj 20 ur), ki ga izvajajo strokovnjaki za posamično področje. Praktični del za pridobitev usposobljenosti za postavitev prostostoječega zidu, podpornega zidu in pastirske hiške vodijo nosilci veščine suhozidne gradnje (skupaj 50 ur).

Izobraževanje bo potekalo ob sobotah v maju (11., 18. in 25.) in juniju (1., 8., 15., 22. in 29.) na Poligonu suhozidne gradnje v Živem muzeja Krasa v Sežani, v Lipici in Parku Škocjanske jame. Prijave (z navedbo naslova, poklica in letnice rojstva ter izkušenj s suhozidno gradnjo) sprejemajo do 6. maja na naslovu karin.lavin.art@gmail.com.