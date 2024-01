Sprejem X Mas jih »žalosti«

»Nikomur ne odrekamo pravice do poklona preminulim, vendar prisotnost lokalne oblasti na taki slovesnosti pomeni priznavanje ideologije, ki v svobodni in demokratični Evropi nima kaj iskati,« je jasen Samo Turel, župan Mestne občine Nova Gorica, kjer se s sobotnim sprejemom veteranske organizacije X Mas na goriški občini ne strinjajo, saj je v nasprotju z duhom EPK 2025. Sporno je zlasti dejstvo, da je bila na polaganju vencev navzoča tudi goriška podžupanja Chiara Gatta s tribarvnim trakom.

»V okviru priprav na Evropsko prestolnico kulture, naslova, ki ga bo Nova Gorica v sodelovanju z Gorico nosila prihodnje leto, smo naredili že veliko korakov v smeri sodelovanja, sožitja in prijateljstva, zato nas toliko bolj žalosti, da so nekatere organizacije, za katere je veljajo, da so že anahronizem, uradno sprejete pri lokalnih oblasteh. Tokrat gre za specifično organizacijo, ki je na našem območju ljudem prizadejala ogromno gorja in nosi odgovornost za številna grozodejstva,« pravi Turel in omenja tudi nenapovedan flash mob, ki ga je gibanje CasaPound priredilo v soboto na Trgu Evrope / Transalpina. »Ob tem so drugi predstavniki istih, črnih ideologij Trg Evrope, simbol povezovanja in združevanja obeh Goric, izrabili za namene, ki so popolnoma nasprotni njegovi simboliki in pomenu. Tudi zaradi posameznikov, ki skušajo z netenjem sovraštva in poveličevanjem fašizma vnesti nemir med prebivalstvo čezmejnega prostora, je Evropska prestolnica kulture priložnost več, da pokažemo, da za skrajne ideologije in fašistično razmišljanje v tem prostoru ni mesta in da želimo nadaljevati v sožitju, prijateljstvu in skupnem razvoju. Prepričan sem, da to mnenje deli tudi večina prebivalstva čezmejnega prostora,« zaključuje Turel.

Na flash mob v organizaciji CasaPound, katerega pripadniki so na skupnem trgu razvili transparent z napisom 1916-2025 Gorizia capitale di italianità (Gorica prestolnica italijanskosti) se je sicer odzval tudi goriški župan Roldofo Ziberna, ki pravi, da se mu zdi povsem »neprimeren«.