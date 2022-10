Stalne muzejske zbirke bodo osvežili in prenovili

»Če želimo biti pripravljeni na obisk množic mednarodnih turistov, moramo prilagoditi tudi postavitev, s katero prikazujemo naše stalne kolekcije. Zaradi tega jih bomo osvežili in na novo premislili,« pravi direktorica goriških Pokrajinskih muzejev Raffaella Sgubin, ki se pripravlja na prenovo postavitve muzejev v grajskem naselju. V prihodnje pričakujejo porast obiskovalcev v luči Evropske prestolnice kulture; na sedanje razmere namreč še vedno vpliva pandemija, saj se po besedah direktorice številke še niso vrnile na raven pred pandemijo. Vsekakor pa pri deželnem zavodu Erpac ostajajo optimisti.

Muzeji v grajskem naselju imajo svoj sedež v več sosednjih stavbah, med katerimi sta Hiši Dornberg in Tasso ter Hiša Morassi. Ob priložnosti EPK se obetajo spremembe na več frontah. V Hiši Morassi bo zavod Erpac uredil arheološki muzej, v katerem bodo vidne kolekcije, ki so zdaj na ogled v bližnjem muzeju. Trenutno je publiki dostopen samo majhen del dediščine, ureditev novega muzeja bo tudi omogočila, da bo na ogled veliko več eksponatov, med temi tudi numizmatična zbirka. V Hiši Morassi bodo dalje uredili prostore za didaktične delavnice in knjigarno. Na voljo bodo tudi prostori za sprejemanje obiskovalcev. Stavba je sicer v dobrem stanju, infrastrukturna dela pa bodo posvečena premoščanju arhitektonskih ovir. Celoten prostor bo dostopen tudi za gibalno ovirane osebe oz. uporabnike vozička. Odpravljanje arhitektonskih ovir bo pomembno tudi pri preureditvi hiš Dornberg in Tasso, kjer zdaj domujejo muzej prve svetovne vojne, muzej mode in uporabne umetnosti. »Muzeji so trenutno na več različnih nivojih in v več stavbah, in so torej samo delno dostopni za osebe, ki se s težavo premikajo. Zadovoljni smo, da bomo s temi deli poskrbeli za dostopnost celotnega muzejskega kompleksa,« pravi direktorica Sgubin. Sama bo pobliže sledila osvežitvi in preureditvi postavitve muzejskih zbirk. »Arheološko kolekcijo bomo premaknili v sosednjo Hišo Morassi, kar bo sprostilo določene prostore. Marsikatero sobo pa bomo potrebovali za tehnične naprave in torej ne bo na voljo za eksponate; v vsakem primeru pa je treba paziti, da se muzejev ne napolni do zadnjega kotička. To lahko postane problem v trenutku, ko se kolekcije povečajo – kar se dogaja dokaj pogosto, k sreči – ali ko je treba začasno skladiščiti kake eksponate. Ne pozabimo na začasne razstave, ki ravno tako potrebujejo veliko prostora,« poudarja Sgubin.