Stekel promet po obnovljenem odseku

Zaključila se je obnova Štradalte med križiščem s Potjo na Roje in železniškim podvozom pri Sovodnjah. Cesto so ponovno odprli v sredo; seveda je za zdaj prometa precej malo zaradi omejitev, ki so posledica ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa.Včeraj je po prenovljenem odseku med križiščem s Potjo na Roje in sovodenjskim železniškim podvozom poskusno zapeljal avtobus prevoznega podjetja APT, saj bo po Štradalti speljan avtobusni promet, ko bodo zaprli Prvomajsko ulico v Sovodnjah. Zapora osrednje vaške ulice bo predvidoma stopila v veljavo v ponedeljek, 23. marca, vendar spričo izrednih razmer, ki veljajo v celi državi, tega še ni mogoče stoodstotno potrditi.Gradbeno podjetje ICI COOP trenutno zaključuje z nameščanjem kanalizacijskih cevi na prvem odseku Štradalte, če se proti Sovodnjam zapeljemo z državne ceste št. 55. Gradbeno podjetje si seveda prizadeva, da bi z gradnjo kanalizacije na prvem odseku Štradalte končalo čim prej, po drugi strani se mora tudi samo soočati z omejitvami, ki mu povzročajo vrsto težav.

Sovodenjski župan Luca Pisk in občinska odbornica Alenka Florenin pozorno spremljata nadaljevanje gradbenih del. Prihodnji teden bo jasno, ali bo lahko zapora stopila v veljavo, 23. marca, drugače jo bodo morali odložiti na kasnejši datum. Zaporo Prvomajske ulice bo kakorkoli spremljala vrsta sprememb v prometnem režimu, ki jih bodo občinski upravitelji pred njeno uvedbo sporočili občanom občanom preko občinske spletne strani in medijev. Gradbena dela v Prvomajski ulici bodo trajala šest mesecev.