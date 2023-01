Stekla gradnja steze okrog Doberdobskega jezera

Stezo, ki bo speljana okrog Doberdobskega jezera, bo zgradilo podjetje Il Giardino iz kraja Rivarotta di Pasiano pri Pordenonu. Gradbena dela so se začela kmalu po začetku letošnjega leta, vendar jih v nekaterih predelih ovira visok vodostaj jezera, ki bo glede na količino padavin iz zadnjih tednov takšen še kar nekaj časa.

Tokrat so ga našli

Sklep, s katerim so imenovali izvajalca del za ureditev steze okrog Doberdobskega jezera, je doberdobski tehnični urad objavil pred nekaj tedni. K sodelovanju na natečaju so povabili podjetja iz raznih krajev, naposled je najboljšo ponudbo (154.745,75 evrov) zagotovilo podjetje Il Giardino iz kraja Rivarotta di Pasiano pri Pordenonu. Občina je izvajalca iskala že sredi lanskega leta, vendar se na takratni razpis ni prijavil nihče. Po odobritvi dokončnega in izvršilnega načrta, o kateri smo poročali julija, je občinski tehnični urad sprožil postopek za oddajo javnega naročila na platformi eAppalti FVG, vendar ponudbe ni oddalo nobeno gradbeno podjetje: na doberdobski občini so takrat pojasnili, da je bil vzrok vrtoglavi vzpon cen gradbenih materialov.

Julija so predvidevali, da bodo dela stekla jeseni, v resnici je bilo zaradi draginje potrebno posodobiti razne postavke in sprejeti proračunsko spremembo, za katero je občinski svet prižgal zeleno luč konec septembra.

Dodatnih 70.000 evrov

Ob odobritvi dokončnega načrta je razpisna cena za gradnjo steze in povezane ukrepe znašala 141.000 evrov, nakar so na podlagi novih izračunov ugotovili, da bo za njeno uresničitev potrebnih dodatnih 70.000 evrov. Skupno bo torej Občina Doberdob v gradbena dela vložila 211.000 evrov (141.000 iz sklada medobčinske zveze, preostalo pa iz upravnega presežka) in dodatnih 71.665 evrov, ki jih bo pridobila iz projekta krajinskega načrta.

Jeseni so na doberdobski občini objavili nov razpis, ki se je kot rečeno zaključil z izbiro izvajalca del. Podjetje Il Giardino iz kraja Rivarotta di Pasiano pri Pordenonu je pred dnevi namestilo na parkirišče na doberdobski strani jezera gradbeni kontejner, v katerem hranijo opremo. Stezo bodo speljali tudi preko zasebnih zemljišč, kar je zahteval dolg postopek za ugotovitev njihovih lastnikov.

Ostajajo lastniki

Za marsikatero parcelo je veljalo, da je bilo lastnikov več, v nekaterih primerih jih že zdavnaj ni več, vendar njihovi potomci niso poskrbeli za ustrezno vknjižbo v zemljiško knjigo. Na občini so postopek kakorkoli speljali do konca, tako da so naposled v zemljiško knjigo vpisali služnost za približno petdeset parcel v zasebni lasti, po kateri bodo speljali novo pot. Lastniki bodo vsekakor ohranili svojo lastninsko pravico, sicer so domala vsa zemljišča razen peščice izjem že leta zapuščena in povsem zaraščena.

Gradnjo steze bodo pogojevale tako vremenske razmere kot vodostaj jezera. Medtem ko je bila med lanskim letom gladina jezera vseskozi nizka, se je letošnje leto začelo v znamenju visokega vodostaja. Steza bo v nekaterih predelih speljana tudi po območjih, ki so ob visokem vodostaju poplavljena, kar pomeni, da se bodo tam dela lahko začela samo, ko bo voda odtekla.

Načrt med drugim predvideva ureditev parkirišča pri t.i. paludariju (le-ta je še vedno brez upravitelja) s posaditvijo še nekaterih dreves in grmovnic, ki bodo ustrezneje določila posamezna parkirna mesta. Manjše parkirišče bodo uredili tudi na jameljski strani jezera, kjer bo na voljo pet parkirnih mest. Na severni strani jezera je steza že speljana, zato v tem predelu niso potrebna večja gradbena dela. Steza bo po drugi strani povsem nova med jameljsko stranjo in gostilno ob jezeru; gre za območje, ki je najbolj zaraščeno in neprehodno, vendar po svoje zelo zanimivo, saj bo steza speljana najprej ob nekaterih požiralnikih in zatem ob nekaterih izvirih.