Slovenija po zadovoljstvu s prostim časom na drugem mestu v Evropi

Po zadovoljstvu s količino prostega časa so Slovenci v samem vrhu med evropskimi državami, kaže nedavna raziskava Eurostata, s katero so na podlagi 20 dejavnikov, ki pokrivajo področja od osebnega dobrega počutja do sodelovanja v družbi in kulturi, izračunali, da evropsko povprečje znaša 6,8 na desetstopenjski lestvici. Raziskava Eurostata je pokazala še, da so gospodinjstva brez vzdrževanih otrok, ljudje s srednješolsko izobrazbo in starejši od 65 let bolj zadovoljni s količino prostega časa. Slovenija si s 7,5 deli drugo mesto z Dansko, na prvem pa je Finska (7,7). Italijani so po zadovoljstvu s količino prostega časa v spodnji polovici lestvice, s 6,8 točkami rahlo pod evropskim povprečjem, na repu lestvice pa so Grčija (5,5), Bolgarija (5,7) in Ciper (6,2).

Počasi, nikakor ne v koraku s hitrostjo sprememb delovnih procesov kot tudi samih poklicev, se spreminja tudi delovni čas. V Italiji so se nekatera večja podjetja, prva med temi banka Intesa Sanpaolo, odločila, da njeni zaposleni (s skoraj 72.000 uslužbencev gre za eno izmed največjih zasebnih podjetij v Italiji) lahko zaprosijo za štiridnevni delovni teden. Namesto 7,5 ure na dan lahko tisti, ki se za to odločijo, štiri dni delajo 9 ur in so ob nespremenjeni plači ter nekoliko manjšem številu tedenskih delovnih ur (36 namesto 37,5) deležni treh prostih dni. Do aprila je za koriščenje take oblike dela zaprosilo 70 % zaposlenih, ki izpolnjujejo pogoje za dostop do štiridnevnega delovnika.