Na slovenskih šolah v Gorici devet zlatih maturantov

Na slovenskih drugostopenjskih srednjih šolah v Gorici se je zaključila matura. Z najvišjo oceno je svojo višješolsko pot zaključilo devet kandidatov. Največ zlatih maturantov so imeli na znanstvenem liceju Simona Gregorčiča, in sicer pet. S stotico so zaključili Karen Cescutti, Beatrice Devetak, Luka Pahor in Makrina Quinzi, Lapo Farolfi pa je prejel oceno 100/100 in pohvalo. Z najvišjo oceno in pohvalo je maturirala tudi Martina Paronit na turistični smeri zavoda Žige Zoisa, stotico na klasičnem liceju Primoža Trubarja pa sta si prislužila Maximilian Faganel in Chiara Piccotti. Na humanističnem liceju Simona Gregorčiča je stotico prejela Sofia Sartori.