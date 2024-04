Končno je stekla obnova dotrajane atletske steze na goriškem stadionu Edoarda Fabretta na Rojcah. Gradbena dela so se začela 14. januarja, ko so stadion zaprli in prekinili vse dejavnosti, ki so na njem potekale. Največ težav je imelo društvo Atletica Gorizia, ki je moralo seliti vso svojo dejavnost na druge lokacije. Medtem ko so otroke nastanili v razne telovadnice po mestu, so člani tekmovalnih skupin začeli trenirati na atletskem stadionu v Novi Gorici.

Gradbeni delavci so s steze že odstranili dotrajano podlago in dosegli cementno plast pod njo. Komaj se bodo temperature dvignile in bo vreme stanovitnejše, bodo lahko nanesli na stezo novo sintetično prevleko. Če ne bo večjih zapletov, bi se lahko dela zaključila pred začetkom poletja.