Stekla obnova nekdanjega sanatorija

V pričakovanju na zaključek del v Parku Basaglia, kjer naj bi s prihodnjim letom končno zaživel Center za zdravje žensk, in na gradnjo novega italijanskega višješolskega kampusa, ki bo zrasel na ruševinah nekdanje splošne bolnišnice, so v prejšnjih dneh v Ulici Vittorio Veneto v Gorici začeli izvajati še eno večmilijonsko investicijo. Na območju nekdanjega pulmološkega oddelka so stekla gradbena dela, katerih cilj je ureditev t.i. zunanjega bolnišničnega oddelka (Ospedale di comunità), skupnostnega doma (Casa di comunità) in teritorialnega koordinacijskega centra za zdravstvo in oskrbo (Centrale operativa teritoriale), služb, ki naj bi korenito spremenile deželni zdravstveni sistem.

Gre za naložbo, ki je skupno vredna okrog 40 milijonov evrov: Dežela FJK in zdravstveno podjetje za Tržaško in Goriško Asugi, ki je lastnik objekta, projekt delno financirata s sredstvi iz Načrta za okrevanje in odpornost (NOO).