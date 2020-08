Stekle priprave na 35. Soško regato

Pred peklensko vročino se lahko v teh dneh zatečemo k Soči, kot pogostoma počnejo tudi člani Kajakaškega kluba Šilec; s pomola v pevmskem parku radi zaveslajo nizvodno do jeza pred Podgoro, gorvodno pa do izliva Pevmice v Sočo. V prejšnjih dneh je na Soči v družbi veščih kajakašev opravilo prve zavesljaje tudi nekaj začetnikov, ki so nad izkušnjo izjemno navdušeni. Izkušenj z veslom in živopisanim plovilom bi bilo sicer še veliko več, če bi pristojne oblasti v parku ob reki končno postavile obljubljeno manjšo barako, v katero bi lahko kajakaši spravili nekaj čolnov. Prevažanje plovil od doma in njihovo prenašanje do reke je namreč zamudno in tudi naporno, kar še zlasti velja za mlajše udeležence veslaških tečajev.Robert Makuc, predsednik Kajakaškega kluba Šilec sicer pojasnjuje, da se v društvu že pripravljajo na 35. Soško regato, ki bo na sporedu v nedeljo, 6. septembra. Če ne bo prišlo do nepredvidenih težav s še vedno prežečim koronavirusom, bo lepa in slikovita rečna prireditev potekala po že uveljavljenem scenariju. Štart bo ob 11. uri pod jezom v Solkanu, cilj pa pri plavajočem pomolu v pevmskem parku. Zaradi varnostnih razlogov v Pevmi ne bo druženja, temveč se bodo udeleženci takoj vrnili v Solkan, kjer bosta na sedežu Kajakaškega kluba Soške elektrarne nagrajevanje in družabnost.