Števerjanski učenci skupaj s starši in učiteljicami urejali šolsko dvorišče

Otroci, ki obiskujejo osnovno šolo Alojza Gradnika v Števerjanu, so minulo soboto preživeli nekoliko drugače. Predstavnici staršev sta si namreč zamislili, da bi skupaj z otroki očistili in uredili šolsko dvorišče. Starši so prepričani, da se otroci ravno z zgledom največ naučijo - tudi državljanske vzgoje.

Obsežno šolsko dvorišče sicer zahteva kar precej vzdrževanja in je tako staršem kot otrokom zelo pri srcu. Na pobudo se je takoj odzvalo veliko število staršev, ki so predlog sprejeli z navdušenjem. Sodelovali so skoraj vsi starši in otroci, prisotne so bile tudi učiteljice in občinski uslužbenec, ki je dal na razpolago orodje. Dela so se lotili že zjutraj, poprijeli so za lopate, grablje, metle, motike, samokolnice, kosilnice in motorne žage ter se z njimi lotili zunanjih prostorov osnovne šole. Počistili so jaške, pokosili travo in očistili robido, odstranili suhe veje in drevesa, obrezali, kjer je bilo potrebno, in odnesli smeti. Uredili so tudi gredice in posadili cvetje. Tako starši kot otroci so bili zelo zadovoljni nad opravljenim delom. Ob zaključku akcije je sledilo druženje v znamenju prijetnega vzdušja.