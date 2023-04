Število kaznivih dejanj primerljivo z obdobjem pred pandemijo covida

Po dveh letih pandemije se je med lanskim letom življenje v glavnem vrnilo v stare tirnice, kar so pri svojem delu opazili tudi policisti. Lani so v nekdanji goriški pokrajini obravnavali podobno število kaznivih dejanj kot leta 2019. »Porast glede na obdobje med pandemijo, ko je število kaznivih dejanj upadlo, je bil pričakovan,« je goriški prefekt Paolo Gropuzzo poudaril med včerajšnjo svečanostjo ob 171-letnici ustanovitve italijanske policije in hkrati opozoril, da je raven varnosti v nekdanji goriški pokrajini kakorkoli še vedno zelo visoka.

Med lanskim letom so varnostne sile v goriški pokrajini skupno obravnavale 4242 kaznivih dejanj, kar je za deset odstotkov več kot leta 2021. Še največji porast so zabeležili pri vlomih v stanovanja, saj so jih lani našteli 1361, medtem ko jih je bilo leta 2021 957 in leta 2018 886. Kvestor je opozoril, da je bilo med lanskim letom med prebivalstvom kar nekaj zaskrbljenosti zaradi porasta števila tatvin in vlomov, po drugi strani je izpostavil, da so policisti skupaj z drugimi varnostnimi organi izpeljali niz uspešnih operacij in poostrenih nadzorov, med katerimi so nekaj vlomilcev tudi aretirali.

Prvič odredil evakuacijo

Med svojim zelo čustvenim nagovorom se je kvestor spomnil tudi lanskih požarov, ki so zahtevali veliko mero strokovnosti in prizadevnosti s strani vseh soudeleženih sil. Kvestor je pojasnil, da je v mladih letih tudi sam kot prostovoljec sodeloval v protipožarnih ekipah.

»Osebno nisem pričakoval, da bom kdaj moral odrediti evakuacijo določenega kraja, kot se je zgodilo med lanskimi požari. Ni šlo za lahko odločitev, še zlasti, ker gre za kraje, na katere sem zaradi svojega zanimanja do prve svetovne vojne zelo navezan, sploh na Jamlje, kjer poznam kar nekaj ljudi,« je povedal kvestor, ki je med nagovorom tudi poudaril, da sta pri preprečevanju kaznivih dejanj zelo pomembna preventiva in ozaveščanje.

Policisti so med lanskim posebno pozornost namenili tudi nasilju nad ženskami, pri čemer je kvestor izpostavil, da je treba ustreznih vrednot in spoštovanja naučiti že mlade.

Zaupanje v varnostne organe

Po kvestorjevih besedah se je povečalo število klicev na interventno številko 112 - lani so jih prejeli preko 4700. Skoraj polovica intervencij je vezanih na težave ljudi, ki živijo na robu družbe oz. v socialni stiski. Mnogi stanujejo sami in včasih pokličejo policijo ravno zaradi svoje osamljenosti. Pri reševanju njihovih težav bi se morale še odločneje angažirati pristojne socialne službe in zdravstvene ustanove, po drugi strani je visoko število klicev na interventno številko 112 po kvestorjevem mnenju tudi odraz velikega zaupanja v varnostne organe, ki vlada po vsej nekdanji goriški pokrajini.

Visoko število spletnih goljufij

Med pandemijo se je povečalo število spletnih goljufij. Ljudje so bili pač zaprti doma in so množično navalili na splet, kar so goljufi znali izkoristiti. Leta 2020 so varnostni organi v goriški pokrajini skupno obravnavali 849 spletnih goljufij, medtem ko se jih je leta 2021 nabralo 993. Med lanskim letom je število spletnih goljufij upadlo, obravnavanih jih je bilo 788.

Kvestor je ob zaključku svojega nagovora napovedal, da bo prihodnje leto zapustil Gorico, kjer se je imel zelo lepo. Pohvalil je vse zaposlene na kvesturi, na policiji in v ostalih varnostnih silah. »Ne vem še, če se bom upokojil ali če bom premeščen drugam, kakorkoli, prihodnje leto ne bom več v Gorici,« je ganjeno dejal kvestor, ki so mu ob zaključku nagovora udeleženci svečanosti namenili res topel aplavz. Sledila je podelitev priznanj policistom, ki so se med lanskim letom še posebej odlikovali pri svojem delu.