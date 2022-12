Število nočitev narašča tudi na podeželju

Po uspešni poletni sezoni in naraščanju števila nočitev skozi vse leto bosta turistični destinaciji Nova Gorica in Vipavska dolina leto zaključila z dobrimi rezultati. Kot opažajo v Zavodu za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina, se sistematična vlaganja v promocijo, razvoj novih turističnih produktov in podporo ponudnikom obrestujejo. V letu 2023 načrtujejo nove aktivnosti, ki bodo usmerjene v trajnostni razvoj turizma in dvig dodane vrednosti turističnih produktov.

»Letošnje leto lahko ocenimo kot uspešno, saj smo v občinah ustanoviteljicah našega zavoda, v Mestni občini Nova Gorica ter v občinah Ajdovščina in Renče-Vogrsko, s skupno 216.000 nočitvami do konca novembra dosegli približno enak rezultat kot v zelo uspešnem letu 2019, torej pred epidemijo. Posebej pa je spodbudno hitro naraščanje števila nočitev na podeželju, kjer smo letos do konca novembra ustvarili že polovico vseh nočitev, kar 108.000. V zadnjih letih se na podeželju stalno povečuje število turističnih nastanitev. Čeprav se stopnja rasti po posameznih občinah in območjih razlikuje, je razveseljiv skupen trend povečevanja obiska našega območja in prodaje vseh naših turističnih produktov, kot so vodene ture, degustacije, ogledi znamenitosti in podobno,« turistično leto 2022 ocenjuje Erika Lojk, direktorica Zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina.

Število ustvarjenih nočitev seveda po njenih besedah ni edini pokazatelj uspešnosti. Že v začetku leta, kmalu po tem, ko se je po pandemiji Zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina spet udeležil pomembnih mednarodnih turističnih sejmov, so jih razveselili obiski tujih novinarjev, nato pa še izjemno dragoceni članki v najbolj vplivnih svetovnih medijih. Prvič je o turistični ponudbi Vipavske doline letos poročal tudi Financial Times, ki ni skoparil s priporočili za obisk. »Letos so vse države odpravile omejitve potovanj, zato je naša turistična destinacija že v aprilu začela z obsežno oglaševalsko kampanjo v Sloveniji, Italiji, Avstriji, Nemčiji, državah Beneluksa ter v Združenem kraljestvu. Rezultati so bili vidni skoraj takoj, saj smo po številu nočitev zabeležili verjetno enega najbolj uspešnih junijev v zgodovini. Od julija dalje se je struktura gostov po državah izvora v naši destinaciji spet vrnila na stanje pred epidemijo, dobrih 81odstotkov nočitev so ustvarili tuji gostje, ki običajno trošijo več,« pojasnjuje Erika Lojk. Največ gostov je letos na Goriško in v Vipavsko dolino prišlo iz Italije, Nemčije in Avstrije, čedalje večje je zanimanje za območje med Francozi in Španci. »Iz teh držav bomo v prihodnje zagotovo imeli več gostov, največji potencial pa v vseh evropskih državah predstavljajo bolj zahtevni gostje, ki naše območje že cenijo zaradi vrhunske vinsko kulinarične ponudbe in odličnih možnosti za aktivnosti v naravi,« je prepričana Lojkova.

Pomembna letošnja novost zavoda je spletna aplikacija Vipava Valley Outdoor, digitalno orodje za odkrivanje pohodniških in kolesarskih poti. S tiskano in digitalno brošuro Zeleni vodnik Vipavske doline nadaljujejo s prizadevanji, da bi v odgovorno ravnanje v naravi vključili tudi goste. Med novostmi v ponudbi velja omeniti še učno pot ob reki Vipavi, Center za obiskovalce Sabotin – Park miru, Sprejemno-interpretacijski center Grad Rihemberk ter Muzej na prostem Vinišče in Muzej sanitete. Kot dodaja Erika Lojk, bo Zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina v letu 2023 nadaljeval po začrtani poti. V marcu bo znova organizator poslovnega dogodka Turistična pomlad s turistično borzo, ki bo tokrat z mednarodno udeležbo. Zavod se bo aktivno vključeval v organizacijo športnih, kulinaričnih in drugih turističnih dogodkov, ob tem pa bo tesno sodeloval s turističnimi ponudniki.