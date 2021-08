Število obolelih za mišjo in zajčjo mrzlico upada

Čeprav je največje število obolelih za mišjo in zajčjo mrzlico v Sloveniji prav na Goriškem, so zadnji podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) vseeno nekoliko bolj spodbudni kot minule tedne.

Kot so za Primorski dnevnik povedali na NIJZ, je bilo od začetka letošnjega leta do četrtka v Sloveniji 530 laboratorijsko potrjenih primerov hemoragične mrzlice z renalnim sindromom ali mišje mrzlice, ki jih je Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete v Ljubljani prijavil epidemiološki službi. Do 30. julija, ko je NIJZ na svoji spletni strani nazadnje objavil uradne podatke o številu primerov mišje mrzlice, je bilo sicer 518 laboratorijsko potrjenih primerov: med njimi je bilo 162 žensk in 356 moških. Največ, 231 primerov, so do takrat našteli na Goriškem, 76 na Gorenjskem, 65 iz primorsko-notranjske regije, 51 iz osrednjeslovenske, 40 iz jugovzhodne Slovenije, 16 iz Podravja, 15 s Koroške, 10 iz obalno-kraške regije, 7 iz savinjske, 6 iz pomurske in en primer iz zasavske regije. Pri 434 bolnikih je bil dokazan virus Puumala, pri dveh bolnikih virus Dobrava. Umrla je ena oseba.

Kljub temu pa zadnji podatki NIJZ razkrivajo, da je bilo število prijavljenih primerov obolelih za mišjo mrzlico v letošnjem juliju v Sloveniji opazno manjše kot v juniju. Če je bilo v letošnjem juniju v državi 213 prijavljenih primerov mišje mrzlice, jih je bilo v juliju 129. Tudi na Goriškem je mogoče opaziti podoben trend, saj so nam na NIJZ včeraj povedali, da je bilo v regiji junija 92 primerov obolelih za mišjo mrzlico, v juliju pa 53.

In kakšno je trenutno stanje glede števila obolelih na Goriškem za tularemijo oziroma zajčjo mrzlico? Na NIJZ pravijo, da je bilo v letošnjem letu v Sloveniji zabeleženih 28 primerov tularemije, od tega 27 primerov na Goriškem. Ko so javnost o pojavnosti tularemije nazadnje obveščali (23. julija), je bilo na Goriškem 25 primerov zajčje mrzlice, takrat pa so med drugim potrdili tudi prisotnost bakterije F. tularensis v pitni vodi v treh zasebnih vodovodih, namenjenih za lastno oskrbo s pitno vodo. Očitno pa se pojavnost tularemije umirja, saj sta bila do četrtka odkrita le dva nova primera.