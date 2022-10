Steza okrog jezera bo dražja

Steza okrog Doberdobskega jezera, s katero želi Občina Doberdob ob razvoju turizma prispevati tudi k promociji krajevne kulturno-zgodovinske dediščine in k ohranjanju ledinskih imen na tem predelu Krasa, bo precej dražja od predvidenega. Po odobritvi dokončnega in izvršilnega načrta, o kateri smo poročali julija, je namreč občinski tehnični urad sprožil postopek za oddajo javnega naročila na platformi eAppalti FVG, ponudbe pa ni oddalo nobeno gradbeno podjetje: kot so pojasnili, je bil vzrok vrtoglavi vzpon cen gradbenih materialov. Na občini so julija predvidevali, da bodo dela stekla jeseni, v resnici pa je bilo zaradi draginje potrebno ažurirati razne postavke in sprejeti proračunsko spremembo, za katero je občinski svet prižgal zeleno luč konec septembra, zato bo na odprtje gradbišča treba počakati še vsaj nekaj mesecev.

Ob odobritvi dokončnega načrta je razpisna cena za gradnjo steze in povezane ukrepe znašala 141.000 evrov, na podlagi novih izračunov pa bo za njeno uresničitev potrebnih dodatnih 70.000 evrov. Skupno bo torej Občina Doberdob v gradbena dela vložila 211.000 evrov (141.000 iz sklada medobčinske zveze, preostalo pa iz upravnega presežka) ter dodatnih 71.665 evrov, ki jih bo pridobila iz projekta krajinskega načrta.V kratkem bo ponovno stekel postopek za izvajalca, dela pa naj bi se začela v prihodnjih mesecih, če seveda ne bo velikih zamud pri dobavi surovin. »Tehniški urad bo sprožil postopek za oddajo naročila, nakar bodo stekla dela. Žal živimo v zelo negotovem obdobju, zato pri napovedih ne morem biti bolj natančen,« pravi doberdobski župan Fabio Vizintin in izraža upanje, da se cene energentov ne bodo dvigale v nedogled, »saj drugače tvegamo propad raznoraznih projektov javne uprave in kolaps gospodarstva nasploh.«