Stopnišče v Štandrežu bo nosilo ime borke za svobodo

Od prihodnje sobote bo stopnišče v Štandrežu nosilo ime nekdanje taboriščnice in krajevne družbeno-kulturne delavke Vilme Braini (Brajnik). Stopnišče se nahaja na kraju, ki je bilo nekoč utripajoče srce vsakdanjega življenja, kamor so vsi prebivalci severnega dela vasi zahajali po vodo najprej iz vodnjaka in nato iz javne pipe. Tu so si žene in dekleta izmenjevale novice in govorice. Med temi je bila tudi Vilma Braini, ki se je rodila in kot mladenka prebivala v hišah ob tem objektu.

»Ta kraj je redka in dragocena priča o zgodovinski in kulturni dediščini Štandreža, zato ga moramo spoštljivo varovati, da bodo tudi prihodnje generacije lahko poslušale njene zgodbe in čutile utrip preteklosti, ki živi v srcu naše skupnosti,«so pobudniki zapisali v priložnostno zgibanko, ki je nastala ob slovesnem poimenovanju stopnišča. Dogodek, ki ga prireja Občina Gorica v sodelovanju s štandreškimi društvi in štandreško sekcijo ANPI-VZPI, bo v soboto, 20. septembra, s pričetkom ob 10.30.

Spregovorila bosta goriški župan Rodolfo Ziberna in občinski odbornik za kulturo Fabrizio Oreti. Sledil bo govor predsednice združenja ANEDiz Trsta Dunje Nanut, nakar bo zapel šolski zbor. Nastopil bo tudi mešani priložnostni štandreški zbor. Zbora bosta eno pesem izvedla skupaj. Odkrili bodo tudi tablo, na kateri bo pisalo: »Vilma Braini (Brajnik) - Combattente per la libertà - Borka za svobodo«.

Nekdanja partizanka, deportiranka, vsestranska kulturna in družbena delavka Vilma Braini se je rodila v Štandrežu 14. junija 1928. Leta 1944 se je vključila v osvobodilni boj in sodelovala s partizani, 24. aprila 1944 so jo prvič aretirali SS-ovci in je dva meseca preživela v zaporu. Nato so jo decembra zaprli pripadniki zloglasne enote Decima Mas. Februarja so jo odpeljali v nemško taborišče Ravensbrück, kjer je ostala do osvoboditve leta 1945. Bila je več let predsednica štandreške sekcije ANPI-VZPI in članica združenja ANED, prejela je več priznanj. Pogosto je obiskovala šolarje in jih tudi spremljala na obiske nemških taborišč z vlakom spomina.