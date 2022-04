»Superbonus« izkoristili goljufi

V goriški pokrajini in sploh po vsej Italiji se množijo goljufije na račun lastnikov nepremičnin, ki bi radi koristili subvencije za energetsko izboljšavo svojih domov (t.i. superbonus 110). Med ogoljufanimi se je znašel tudi Silvano Semolič iz Jamelj. Pred leti je podedoval hišo v domači vasi in jo je nameraval obnoviti. Pred poltretjim letom se je za izvedbo prenovitvenih del dogovoril s podjetjem Sgai iz Neaplja, ki bi moralo obnoviti streho in stavbo obdati z ustrezno toplotno izolacijo. Neapeljsko podjetje mu je svetoval tržni posrednik, ki se sicer ukvarja s sklepanjem pogodb za dobavo električne energije in plina. Zagotovil mu je, da bo neapeljsko podjetje poskrbelo za vsa potrebna dela in tudi za vse upravne postopke. Ker se po podpisu pogodbe dela dalj časa niso začela, je Semolič skušal navezati stik z neapeljskim podjetjem, vendar je bil pri tem neuspešen. Podjetje nima naslova elektronske pošte, poleg tega ne odgovarja na telefonske številke, ki so med drugim zapisane na tabli, postavljeni pred hišo. Zaradi tega je Semolič pisal tržnemu posredniku, nakar je nekaj dni kasneje v Jamlje prišlo gradbeno podjetje in poskrbelo za namestitev toplotne izolacije okrog poslopja. Kaj kmalu se je izkazalo, da je bilo delo zelo slabo opravljeno; izolacija se že kruši, pojavilo se je tudi več razpok. Semolič je za oceno opravljenega dela prosil tehnika, ki je ugotovil, da je treba celotno izolacijo odstraniti. Ob slabo opravljenem delu je podjetje iz Neaplja zlorabilo davčno kartico Semoliča, ki zdaj tvega, da ga bo država obravnavala kot utajevalca. Neapeljsko podjetje je namreč izdalo račun, ne da bi Semolič zanj vedel; z njim je preko zlorabe Semoličeve davčne kartice uveljavilo pravico do davčnega odbitka in se odpravilo v banko po znesek, ki je bil dogovorjen za izvedbo del. Bančni zavod je zatem izplačani denar zahteval zase od davčne uprave.