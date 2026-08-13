Če razmišljate, da bi se vaši družini pridružil pasji član, potem vam svetujemo obisk občinskega pasjega zavetišča v Ločniku, kjer lahko preverite, ali je med danes 29 štirinožci tudi tak, ki bi po značaju ustrezal vašim željam, predvsem pa življenjskemu slogu in času, ki mu ga boste namenili. »Ker pes ni modna muha ali prikupno darilo, pes je zavestna in zahtevna izbira,« je za Primorski dnevnik poudarila Laura Grassi, predsednica društva La Cuccia, ki upravlja zavetišče.

Odpravili smo se na obisk zavetišča, kjer nas je včeraj pričakal živahen lajež. Operaterka Dora nas je pospremila po strukturi, med pasje goste in nam orisala njihove zgodbe. Povečini so trpke, saj gre za živali, ki imajo za seboj »težko preteklost«, za pse, ki so bili predolgo zaprti v kletkah, zlorabljeni ali zaseženi, za take, za katere lastnik ni znal skrbeti, ki jim ni dovoljeval socializacije, ali take žal, ki so lastnika ugriznili. »Sicer pridejo k nam tudi izgubljeni psi - ti imajo mikročip, kar jim omogoča kolikor toliko hiter povratek domov.

Psi v zavetišču niso prepuščeni samim sebi. Tu najdejo popolno profesionalno ekipo. Ob veterinarju je v Ločniku dejavna nepogrešljiva inštruktorica in pa veterinar, ki je specializiran v pasjem vedenju. Za pse skrbita dva diplomirana pasja vzgojitelja in pravo morje prostovoljcev. »Srečni smo lahko, da lahko računamo na kakih 40 prostovoljcev od 4. do 83. leta starosti. Eni prihajajo redno, drugi občasno, vsaka pomoč pa je dobrodošla. Vsi so opravili tečaj z inštruktorico in spoznali vse pse - njihove težave in to, kar jim paše,« je povedala Dora, ki nadzira tudi delo prostovoljcev.