Svetniki zahtevajo zasedanja v živo

»Držali smo se zakonskih določil in zlasti varnostnega načrta naše občine, ki predvideva, da je v dvorani občinskega sveta največ 25 ljudi. Za druge lokacije se nismo odločili zaradi stroškov in tehničnih težav. Če bi izbrali Verdijevo gledališče, bi morali za vsako zasedanje odšteti od štiri do pet tisoč evrov več, saj bi morali vsakič dvorano razkužiti, ob tem bi morali plačati tudi dodatno osebje. Kakorkoli, že v prejšnjih dneh smo za 11. oktober sklicali srečanje med načelniki svetniških skupin in pristojnimi občinskimi funkcionarji, ki bodo skupaj preverili, ali bi res lahko dobili alternativno lokacijo za zasedanja občinskega sveta; zaradi tega se mi zdi, da ima protestna mobilizacija dela občinskih svetnikov politični predznak brez prave tehnične osnove.« Goriški župan Rodolfo Ziberna na daljavo odgovarja 25 občinskim svetnikom (od skupno 40), ki so v nedeljo napovedali, da se ne bodo udeležili današnje spletne seje goriškega občinskega sveta, temveč se bodo ob 16. uri zbrali pred mestno hišo in zahtevali čim prejšnji sklic zasedanja v živo. Med njimi so občinski svetniki iz vrst opozicije in večine, ki so prepričani, da bi se moral občinski svet sestajati v živo.»Nočem napadati župana in njegovega odbora, po drugi strani dejstvo, da nas še vedno silijo k zasedanjem na daljavo, kaže na pomanjkanje pozornosti in spoštovanja do vloge občinskega sveta,« popudarja Fabio Gentile, načelnik svetniške skupine stranke Forza Italia, ki je v nedeljo pojasnil razloge za današnji protest skupaj s predstavniki vseh ostalih sodelujočih strank. »Za gledališča velja, da so lahko odprta z 80-zasedenostjo mest, zato ne razumem, zakaj občina ne poišče alternativne lokacije za izvedbo zasedanj občinskega sveta,« pravi načelnik svetniške skupine Demokratske stranke Marco Rossi, medtem ko načelnica Slovenske skupnosti Marilka Koršič opozarja, da so zasedanja v živo zahtevali že lanskega decembra, saj je na spletnih sejah cel kup težav s povezavami in sploh s poseganjem v razpravo.