Svetovno znana zasedba Massive Attack junija v Gorici za EPK

Svetovno znana trip hop skupina Massive Attack je danes napovedala koncert v Gorici za EPK. Nastopila bo 24. junija 2025 v areni pri Rdeči hiši. Ob rokovski zasedbi Thirty Seconds To Mars (ki bo nastopila 3. julija, vedno v areni pri Rdeči hiši) gre za še eno zveneče ime svetovne glasbene scene, ki jo kritiki prištevajo med najpomembnejše skupine na svetu v zadnjih tridesetih letih.

Vstopnice koncerta, ki ga prirejajo v sodelovanju s FVG Music Live in VignaPR, si bo moč zagotoviti od petka, 13. decembra, ob 10. uri, na portalih Eilo.it, Ticketone.it, Ticketmaster.it, Vivaticket.com in na spletnem mestu Eventim.si. Uporabniki My Live Nation si jo bodo lahko zagotovili že od 11. decembra.