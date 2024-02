Tabla v spomin na Normo Cossetto buri duhove

Del profesorjev, ki poučujejo na licejih z italijanskim učnim jezikom Alighieri - Duca Degli Abruzzi - Slataper v Gorici, se ne strinja s postavitvijo table v spomin na Normo Cossetto v prostorih klasičnega liceja Dante Alighieri, ki jo postavlja ministrstvo za šolstvo. Ravno tako se ne strinjajo s svečanostjo ob odkritju table, ki bo jutri, 9. februarja, v sklopu dneva spomina na fojbe in eksodus. O predlogu postavitve profesorski zbor ni imel možnosti glasovati. Zato bodo od jutrišnjega dne do sobote, 17. februarja, profesorji treh licejev zbirali podpise pod dokumentom, v katerem opozarjajo, da tako s svečanostjo kot s postopkom za njeno organizacijo ne soglašajo. Obeležje 23-letni žrtvi pobojev leta 1943 v Istri postavljajo v prostore klasičnega liceja Dante Alighieri, ker se je Norma Cossetto tam šolala. Prireditve se bodo udeležili dijaki petih razredov vseh smeri. Na tabli je med drugim zapisano, da so Normo Cossetto umorili »slovanski partizani« (it. partigiani slavi).

K postavitvi spominske table Normi Cossetto je ministrstvo za šolstvo pozvalo združenje Lega Nazionale. Jutrišnjega odkritja se bodo udeležili državna sekretarka Paola Frassinetti, goriški župan Rodolfo Ziberna in predstavniki združenja Lega Nazionale, društva ANVGD, odbora sorodnikov deportirancev in odbora za 10. februar. Odkritju spominske table bo sledila konferenca, namenjena dijakom vseh treh licejev.

»Končno bomo dočakali postavitev table v spomin na Normo Cossetto v prostorih liceja Dante Alighieri, za kar se borimo že vrsto let,» je zadovoljen predsednik združenja Lega Nazionale Luca Urizio.

Na italijanskih licejih v Gorici so se v preteklosti zavzeli za postavitev spominske table tako Normi Cossetto kot tudi Milojki Štrukelj, in sicer »v okviru projekta, ki je temeljil na uravnovešeni rekonstrukciji zgodovinskih dogodkov«, so profesorji zapisali v svoji izjavi. V njej so tudi izpostavili, da je italijansko ministrstvo pri neupoštevanju mnenja profesorskega zbora kršilo okrožnico, ki jo je izdalo samo ministrstvo za izobraževanje. »Program svečanosti, ki jo 9. februarja prirejajo na klasičnem liceju Alighieri, po našem mnenju ne odgovarja kriterijem učinkovitega izobraževanja in uravnovešenega branja zgodovinskega obdobja druge svetovne vojne, kar dokazuje sama udeležba in sodelovanje neonacionalističnih in revanšističnih združenj na dogodku,» so še opozorili podpisniki.