Takšne prepoznavnosti Gorici še nista bili deležni

Od tistega prelomnega 18. decembra 2020, ko sta bili Nova Gorica in Gorica skupaj razglašeni za prvo čezmejno Evropsko prestolnico kulture, so krajevni mediji na ta račun ogromno poročali. Po uradnem odprtju EPK 2025, ki je potekalo letošnjega 8. februarja, pa skorajda ni članka ali prispevka o Goricah, ki bi vsaj bežno ne omenil GO! 2025. Kako pa naziv EPK 2025 odmeva v drugih medijih?

Glas o Goricah tudi v tujini

Zagotovo je naziv na mesti pritegnil pozornost kot še nikdar prej. »V preteklosti se ni nikoli pripetilo, da bi bili deležni take medijske pozornosti na državni in internacionalni ravni,« pravi goriška odbornica za EPK 2025 Patrizia Artico.

Novica o podelitvi naziva prve čezmejne evropske prestolnice kulture je odmevala že takoj po razglasitvi 18. decembra. »Zanimanje novinarjev pa je doživelo izjemen porast po odprtju 8. februarja, očitno tudi zaradi promocije zavoda Promoturismo, ki je spodbujal nastajanje člankov in reportaž v državnih in tujih medijih,« nadalje razlaga Artico. O odprtju EPK2025, ki sta se ga udeležila tudi predsednica RS Nataša Pirc Musar in italijanski predsednik Sergio Mattarella, so poročali domala vsi slovenski kot italijanski mediji. V Sloveniji so poleg lokalnih medijev slavnostno odprtje ovekovečili RTVSlovenija, Delo, Svet24.si. V Italiji so o tem poročali med drugimi tudi Corriere della Sera, La Repubblica, Il Sole 24 Ore, Avvenire, Il Fatto Quotidiano, La Stampa, Il Friuli. Velikega odmeva je bil dogodek deležen tudi na radiu in televiziji.

Glas o Goricah pa se je razširil tudi v tujino. »Rezultati so vidni, saj imamo v Gorici veliko obiskovalcev vsak dan,«poudarja Patrizia Artico. Še pred uradnim odprtjem je o Gorici in Novi Gorici kot enem redkih turistom skritih biserov v svoji reportaži pisal novinar britanskega časopisa The Guardian John Brunton. Omeji in posebni identiteti obeh Goric je poročal tudi angleški dnevnik The Times, ob njem pa še BBC.

»Veliko so o EPK 2025 poročali tudi v Avstriji, kar se tudi pozna, saj se je število avstrijskih turistov bistveno povečalo,« še ugotavlja goriška odbornica. Aprila sta se v avstrijskem dnevniku Kleine Zaitung o Goricah razpisala Nina Prehofer in René Wentzel. »Gorica in Nova Gorica dve mesti, ki sta bili nekoč razdeljeni in zdaj rasteta skupaj. Med cesarskimi palačami in socialističnim urbanističnim razvojem se razprostira območje, bogato z zgodovino, kulturo in izjemnimi vini,« sta zapisala. Pod naslovom »Tito und die Trikolore«je o Gorici in Novi Gorici pisala tudi nemška revija Der Spiegel, kjer so Novo Gorico poimenovali kot »die slowenische Schwesterstadt« (slovensko sestro mesta Gorice). Avtor Walter Mayr se je sicer teme lotil tudi z nekoliko kritično noto, češ da »za praznično fasado še vedno divja stara vojna za zgodovinsko resnico«.

Pričakovati gre drugi naval

Vidljivost bi radi ohranili tudi v prihodnosti, nadalje razkriva Patrizia Artico in dodaja, da z Novo Gorico že delajo na tem. V kratkem bo v sklopu projekta Bando Borghi za novinarje iz italijanskih in mednarodnih specializiranih revij potekala tiskovna turneja, še napoveduje odbornica. Gre pričakovati vsekakor še drugi naval medijske pozornosti, saj bodo v kratkem na sporedu še novi dogodki na zelo visoki ravni, kot sta odprtje razstave Steveja McCurrya ali audiovizuelno delo umetnika Refika Anadola, ki bo zaživelo v predoru Bombi. Pomembno vlogo seveda igrajo tudi lokalni mediji, ki ob dosežkih opozarjajo tudi na kritičnosti in pomanjkljivosti, zaključuje Artico.