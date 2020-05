Tečaja slovenščine in italijanščine se nadaljujeta

Po izjemnem uspehu prvega 10-urnega tečaja slovenščine in italijanščine, ki se je zaključil 30. maja, se je ekipa GO!2025 odločila več kot tisoč tečajnikom, ki so sledili jezikovnim lekcijam, omogočiti še nadaljnjih 10 ur za obe skupini. »Vaši odzivi so neverjetni. Vaša vnema in motiviranost sta nas prepričali, da vam tečaj podaljšamo,« je ekipa na družbenem omrežju Facebook objavila veselo novico o nadaljevanju tečaja.

Ker se življenje počasi vrača v običajne tirnice, se bo nadaljevanje odvijalo enkrat tedensko in ne več dvakrat kot doslej. Na ta način bodo slušatelji imeli več časa za utrjevanje doslej pridobljenega znanja. Lekcije se bodo tako kot doslej odvijale na Facebook strani Nauči se italijansko z GO!2025, in sicer ob ponedeljkih ob 17. uri. Skupina, ki se bo učila slovenščine pa se bo pridružila ob ponedeljkih ob 18.15 v skupini Impara lo sloveno con GO!2025.