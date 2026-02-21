Sredi prihodnjega tedna bo zadišalo po pomladi

Z okrepitvijo anticiklona se bo v prihodnjih dneh povečala vremenska stanovitnost. V FJK bo več dni prevladovalo suho in delno jasno vreme z občasno povečano oblačnostjo ali spremenljivostjo. Več sonca gre pričakovati zlasti sredi prihodnjega tedna, ko se bo nad nami zadrževal bolj suh zrak. Od torka ali srede kaže, da bo nekaj dni prevladovalo sončno vreme. Ozračje se bo zlasti v višjih slojih občutno otoplilo. Temperature pa se bodo čez dan zlasti v sredo in četrtek zvišale tudi v nižinah in ob morju. Občasno bo zadišalo po pomladi. Zlasti na Goriškem bodo najvišje dnevne temperature presegale 15 stopinj Celzija. Proti koncu prihodnjega tedna nato po zdajšnjih izračunih kaže na postopno večjo oblačnost.