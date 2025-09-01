Teden v znamenju vode in otroške ustvarjalnosti

»To pravzaprav ni poletno središče, temveč prava umetniška delavnica,« pravi Jana Pečar, pobudnica projekta Otroški PrijAteljè, ki je med 25. in 29. avgustom v Gabrjah potekal že desetič. V vseh teh letih so otrokom na zanimiv in dovršen način predstavili različne umetniške panoge, od gledališča do glasbe. Letos so se povezali z Zvezo slovenskih kulturnih društev, tokrat v sklopu širšega projekta Cross-culture, ki povezuje še Zvezo kulturnih društev Nova Gorica, društvo Porte a Nordest in Furlansko filološko združenje. Projekt, katerega rdeča nit je voda, je financiran z evropskimi sredstvi, natančneje iz Sklada za male projekte GO! 2025, ki ga upravlja EZTS GO.Na temo vode so se navezali tudi organizatorji Otroškega Prijateljeja, ki je nosil podnaslov Water art experience. Glavni element, s katerim so ustvarjali, je bila voda. Delavnice so potekale pod mentorstvom dveh priznanih ustvarjalk: Luise Tomasetig, likovne umetnice iz Čedada, ter Jasne Merkù, prav tako likovne umetnice, ki se je ukvarjala tudi s poučevanjem. Otrokom sta predstavili različne tehnike in specifične postopke, ki so vedno vključevali element vode.

Delavnice so potekale v dopoldanskih urah v prostorih društva Skala, večinoma na dvorišču. Delo je potekalo v dveh skupinah, pri čemer je Tomasetig izpostavila, da sta bili skupini vseeno v bližini, kar je ustvarjalo atmosfero stalnega stika. Izpostavila je še, da je bila letošnja izvedba uspešna, otroci pa zelo kreativni.Pomagali tudi animatorjiUmetniških delavnic se je udeležilo okoli 30 otrok in mladih iz Gabrij in širše okolice. Razdeljeni so bili v dve starostni skupini, od 5 do 9 let in od 10 do 13 let. K uspehu delavnic so odločilen doprinos dali tudi mladostniki, ki sodelujejo pri domačem društvu: v vlogi animatorjev so se preizkusili Erika, Martina, Kristina, Patrik, Marko, Mitja, Elia, Tomaž in Nika, pomagali sta jim Tanja Kralj in Mariza Florenin.

Obe skupini sta imeli priložnost sodelovati z obema mentoricama oz. ustvarjalkama, pri čemer so bile dejavnosti za mlajše otroke prilagojene njihovi starosti. Luisa Tomasetig je otrokom predstavila različne materiale in jih spodbudila k ustvarjanju konstrukcij s palčkami, Jasna Merkù pa se je ukvarjala z risanjem, akvareli in podobnimi tehnikami. Poleg tega so se otroci preizkusili v pripravi recikliranega papirja ter spoznavali vodo in barve tudi na igriv način. Mentorici sta izpostavljali tudi razne zanimivosti o vodi, kar je podkrepilo otroško radovednost.Pri društvu Skala so z izvedbo zelo zadovoljni, saj so otroci spoznali razne umetniške tehnike na dovršen in kakovosten način. V sklopu projekta Cross-culture bodo pripravili tudi razstavo nastalih izdelkov, ki bo namenjena staršem in otrokom in ki jo bodo odprli 3. oktobra v prostorih Kulturnega društva Skala. V prihodnjih mesecih načrtujejo še izid zgibanke, ki bi obeležila desetletnico.