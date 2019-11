Telovadnica kot učilnica

Telovadnica v Sovodnjah je bila včeraj podobna veliki učilnici. Po parketu so namreč namestili klopi, v katerih so se od desete ure dalje za zaposlitev na sovodenjski občini potegovali kandidati za tajniško mesto. Na natečaj se jih je skupno prijavilo 44, vendar se jih je včeraj dopoldne v telovadnici predstavilo 36; nekateri so doma iz sovodenjske občine, drugi iz sosednjih krajev na Goriškem, kar nekaj jih je prišlo tudi s Tržaškega. Kandidati morajo imeti višješolsko izobrazbo; v poštev so prišli vsi višješolski zavodi, ob zaključku katerih je mogoč vpis na univerzo. Kandidati morajo poleg tega obvladati slovenski jezik; v prošnji, ki so jo poslali sovodenjski občini, so zato morali napisati, katero višjo srednjo šolo s slovenskim učnim jezikom so obiskovali. Včeraj dopoldne so opravili prvo pisno nalogo, popoldne je bila na vrsti še druga. Vprašanja so zadevala upravno in ustavno pravo, javno računovodstvo, zakonik javnih naročil in določila obdelave zasebnih podatkov. K ustni preizkušnji, ki bo v četrtek, 28. novembra, bodo pripuščeni kandidati, ki bodo zbrali vsaj 21 od 30 možnih točk.

