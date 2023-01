Telovadnica v Doberdobu ostaja zaprta, obnova vredna dva milijona evrov

V kratkem naj bi bilo znano, ali je Dežela Furlanija - Julijska krajina sprejela prošnjo po dodatnem prispevku za obnovo doberdobske občinske telovadnice. Občina je za dodatna sredstva morala zaprositi zaradi izrednega porasta cen gradbenih del, ki ovira potek marsikaterega infrastrukturnega dela.

Občinska telovadnica sicer od konca leta 2020 klavrno sameva. Takrat je namreč zapadel sporazum za njeno upravljanje, ki ga je občina sklenila z odbojkarskim klubom Val. Vaščani in njeni nekdanji uporabniki se zato upravičeno sprašujejo, kdaj jo bodo spet lahko uporabljali. Župan Fabio Vizintin je za Primorski dnevnik razložil, katere so zadnje novosti v zvezi s trenutno neizkoriščenim športnim objektom.

Cene skokovito narasle

»Načrt za energetsko prenovo telovadnice že imamo. Občinski tehnični urad bo kmalu objavil razpis za izvršno načrtovanje in vodstvo del. Problem je v tem, da so se v obdobju covida postopki zelo zavlekli, zatem pa so cene za infrastrukturna dela in surovine poskočile v nebo. Lansko leto je naložba v energetsko prekvalifikacijo telovadnice bila vredna 1.265.000 evrov, ki jih občina že ima na razpolago. Potem je gradbeno tržišče doživelo izreden porast cen in predračuni so se krepko spremenili. Trenutno torej nimamo na voljo vseh potrebnih sredstev, da bi dela lahko zaključili. Zaradi tega smo Deželo Furlanijo - Julijsko krajino že lani poleti zaprosili za dodatnih 800.000 evrov, ki jih potrebujemo zaradi vse višjih stroškov,« razlaga doberdobski župan Fabio Vizintin.

Odgovora, ali so jim sredstva bila dodeljena ali ne, še niso prejeli, vendar računajo, da bodo v kratkem, pravi še Vizintin. Sredstva naj bi namreč bila vključena v finančni zakon, ki ga je deželni svet sprejel tik pred koncem lanskega leta. V kratkem naj bi bile objavljene izvedbene uredbe, v katerih bodo vse podrobnosti sprejetega zakona.