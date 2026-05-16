Tematiko verstev bodo razčlenili tudi mladi

»Vključevati mlade v mednarodno pomemben kulturni kontekst, kakršen je festival èStoria, pomeni konkretno vlagati v prihodnost ter jim ponuditi priložnost za soočanje, rast in dejavno sodelovanje pri oblikovanju bolj ozaveščene in vključujoče skupnosti,« je poudarila goriška občinska odbornica za mladinske politike Chiara Gatta na včerajšnji predstavitvi mladinske sekcije festivala èStoria, ki po njenih besedah iz leta v leto vse bolj bogati goriško prireditev, posvečeno zgodovini. Pri letošnji enajsti ediciji mladinske sekcije bo na 32 srečanjih sodelovalo kar 25 krajevnih organizacij.

Številne nove organizacije

Festival èStoria bo letos potekal med 25. in 31. majem v Gorici in Novi Gorici. Osrednja tema 22. izvedbe so verstva. Vzporedno s festivalom zgodovine že enajst let prirejajo tudi niz èStoria giovani (mladi). Program mladinske sekcije festivala bo potekal od četrtka, 28. maja, do nedelje, 31. maja. Srečanja bodo v glavnem na sporedu v dvorani Dore Bassi v Ulici Garibaldi.

Poleg organizacij, ki že več let sodelujejo s službo za mladinske politike Občine Gorica, bodo letošnjo izvedbo mladinske sekcije festivala sooblikovale številne nove organizacije. Prvič bodo sodelovali tudi posamezni mladi zgodovinski navdušenci in raziskovalci. Slednji so se zavzeli na razne zanimive teme, med katerimi sta »Golem iz Gorice«, ki ga predlagata Giovanni Macchini in Paolo Visintin, ter »Mitra in Kristus«, tema na predlog Lise Semoli in Andree Di Lenarda.

Od geopolitike do tematike odpuščanja

Prvo srečanje bo v četrtek, 28. maja, ob 15. uri v dvorani Dora Bassi. Združenje študentov mednarodnih in diplomatskih ved bo raziskovalo dinamiko religij v Srednji Aziji in na Bližnjem vzhodu. Ob 16. uri bo v organizaciji društva Sconfinare srečanje na temo verstva kot meje. Prostor bo tudi za dobro počutje in psihologijo, za katoliško informiranje v digitalni dobi, lokalno okolje in zgodovino, odnos med mladimi in religijami. Na ta račun se bosta v petek, 29. maja, ob 9. uri pogovarjala duhovnik Matteo Marega in Danjel Braini.

Govor bo o svetu stripov in iger ter o Tolkeniovih likih v FJK. Dva dogodka bosta razčlenila odnos med znanostjo in religijo, govor bo tudi o sorazmerju med religijo in srečo. Po zgledu pretekle izvedbe, na kateri so sodelovali različni deželni mladinski centri, bo letos Občina Pordenon prek urada za mladinsko politiko v soboto, 30. maja, ob 10. uri pripravila srečanje, posvečeno podkastom, urbanim galerijam in kulturni dediščini. Na sporedu bodo teme, povezane z ženskami in družbo. Društvo Sos Rosa se bo spopadlo s temo odpuščanja v četrtek, 28. maja, ob 18. uri.

Trije dogodki ne bodo potekali v dvorani Dora Bassi. Center za kraške raziskave Seppenhofer bo v večnamenskem centru videmske univerze vodil obiskovalce pri odkrivanju pozabljenih svetišč na Kalvariji. Marco Luciano in šolski pevski zbor Slata...per bosta v gledališču Verdi pripravila dogodek o religioznem občutju v glasbi od šestdesetih let do danes. Društvo Chiavi della Voce pa bo v večnamenskem centru videmske univerze v Gorici obravnavalo temo diskriminacije na podlagi vere v delovnem okolju. Občina Gorica prireja o kroglo mizo s člani medverskega laboratorija »Terre di Pace GO! 2025«.