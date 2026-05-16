Štiri uspešne ženske zaupale svoje zgodbe

V četrtek ni bil osmi marec, mednarodni dan žensk. Prav tako ni bil 25. november, mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami. Kljub temu je v glavni dvorani Trgovinske zbornice beseda tekla o ženskah, in to uspešnih - o karabinjerki, policistki in dveh znanstvenicah. Ottavia Mossenta, Lilia Fredella, Marina Cobal in Paola Del Negro, vsaka je uspela na svojem področju, vsaka se je soočila z različnimi težavami, ki so bile mnogokrat vezane izključno le na spol. Ne pa tudi na njihove sposobnosti.

Posvet o uspešnih ženskah je priredilo društvo delavk Fidapa, vodila ga je njegova ambasadorka Elisabetta Gregoric. Za uvodni pozdrav je poskrbela odgovorna v deželni vladi za delo in izobraževanje Alessia Rosolen. »O izjemnih ženskah moramo govoriti vsak dan in ne le nekaj dni na leto, ko obeležujemo take ali drugačne mednarodne dneve,« je dejala in ponosno povedala, da je Furlanija - Julijska krajina ena od italijanskih dežel, kjer so plačne in druge razlike med moškimi in ženskami med najnižjimi v Italiji.

Prva je svojo zgodbo publiki zaupala Ottavia Mossenta, ki je od leta 2022 poveljnica karabinjerjev iz Ulice Hermet ter karabinjerjev v Miljah in Dolini. Dvakrat se je neuspešno prijavila na karabinjersko akademijo v Modeni, razpoložljivih mest je bilo 50, prijav pa kar 15.000. »V tretje mi je uspelo, dve leti sem tam ostala, nakar sem tri leta študija opravila na oficirski šoli v Rimu,« je razložila diplomirana pravnica, ki se je med študijem soočila z napornim vojaškim usposabljanjem.

Najprej so majorki poverili vodenje karabinjerske šole v mestu Reggio Calabria, nato so jo premestili v Mestre, kjer je vodila kriminalistični oddelek in za povrh v civilu redno zbirala dokaze ter sodelovala pri preiskovanju kaznivih dejanj. Nato je prišlo na vrsti mesto Villafranca pri Veroni, zatem pa Trst, kjer Mossenta koordinira delo približno 200 karabinjerjev. »V tem času sem s partnerjem, karabinjerjem v Nabrežini, ustvarila družino, sem mati dveh otrok,« je povedala Mossenta, ki se pri svojem poklicu nikoli ni soočala s težavami, vezanimi na ženski spol. »Najtežje se je poslavljati od prijateljev in ljubih oseb. Vsakič, ko nastopim poklic v drugem mestu, se pričenja nova zgodba. Septembra odhajam iz Trsta. Kam, še ne vem.«