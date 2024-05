Težave v javnem zdravstvu bi ponesli v občinski svet

Goriški odbor za zdravje je po aprilskem shodu spet opozoril občinske svetnike na težave v zdravstvu, ki zadevajo predvsem pomanjkanje družinskih zdravnikov in hkrati tudi dolge čakalne dobe. Potem ko se goriški župan Rodolfo Ziberna na njihove pripombe ni odzval, so člani odbora predstavili občinskim svetnikom resolucijo z namenom, da bi jo med prihodnjim zasedanjem v občinskem svetu podprli prav vsi ne glede na njihovo politično pripadnost.

Odbor zahteva, da se na isto temo sestanejo tudi župani, pristojni za območje zgornjega Posočja. Poleg tega opozarja predvsem na potrebo po zagotovitvi dodatnih družinskih zdravnikov in čim prejšnji ukinitvi ambulant zdravstvenega varstva Asap, ki za zagotavljanje vseh storitev družinskega zdravnika ne zadostujejo. Dokler pa bodo ambulante Asap še »nadomeščale« družinske zdravnike, naj bo dostop do storitev, ki jih ponujajo, olajšan in to predvsem za starejše osebe.

Odbor za zdravje je v resoluciji zapisal še, naj se ne ukinejo zdravstvene storitve, ki jih ponujajo v goriški bolnišnici. V resoluciji opozarjajo tudi na potrebo po čim prejšnji nadomestitvi vodij bolniških oddelkov in drugih figur v javnem zdravstvu, ki se bodo v kratkem upokojili.