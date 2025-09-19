Toča prizadela preko tisoč hektarjev kmetijskih površin

Kmetijska stanovska organizacija Confagricoltura opozarja, da je torkovo neurje v Medei in okolici povzročilo ogromno škodo. Toča je prizadela približno tisoč hektarjev kmetijskih površin; na približno polovici izmed njih bo izpad pridelka popoln. Uničeni so vinogradov (marsikje bi morala trgatev potekati v naslednjih dneh), nasadi kivijev in soje. Veter je izruval celo nekaj stoletnih cipres ob pokopališču v Medei. Združenje Confagricoltua prosi za pomoč deželno vlado in ji predlaga začasno znižanje tarif za namakanje. Poleg Medee so bili prizadete tudi občine Chiopris Viscone, San Giovanni al Natisone, Mariano in Gradišče.