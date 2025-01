Tomi Janežič povzema zgodbo goriškega prostora

XCenter je bil v petek prizorišče simboličnega uvoda v gledališki omnibus Dodekalogija 1972-1983 režiserja Tomija Janežiča, ki bo spremljal dogajanje EPK 2025 skozi celo leto. Predstavili so namreč knjigo Kot bi bil tukaj začasno – V dialogu s Tomijem Janežičem, zbirko intervjujev s priznanim slovenskim režiserjem, ki je izšla leta 2023 pri Slovenskem gledališkem inštitutu. Z gostom Tomijem Janežičem sta se pogovarjala Marko Bratuš, umetniški vodja SNG Nova Gorica, in Ana Perne iz Slovenskega gledališkega inštituta. Srečanje je bilo tudi priložnost, da so publiki predstavili serijo predstav Dodekalogija.

Kot bi bil tukaj začasno je zbirka 25 intervjujev s Tomijem Janežičem, ki so bili objavljeni v različnih medijih, in opisuje spreminjanje in razvoj Janežičevega gledališča ter se dotakne različnih aspektov gledališkega ustvarjanja. »Želja je, da bi knjiga komunicirala tudi s tistimi, ki se ne ukvarjajo z gledališčem,« pravi Tomi Janežič in poudarja, da knjiga pripoveduje predvsem o nastajanju ustvarjalnega procesa, ki ni omejen samo na gledališče. Intervjuji so opremljeni s fotografijami iz Janežičevih gledaliških predstav. Naslov knjige izhaja iz odgovora na eno izmed vprašanj, ki jih najdemo v intervjujih, hkrati pa zajema začasnost, ki je značilna za gledališko ustvarjanje. »Delo v gledališču je premikajoče se in ne moreš se znebiti vtisa, da je začasno,« pravi Janežič. V knjigo so vključeni tudi najrazličnejši seznami, ki omogočijo nadaljnje raziskovanje o delu in opusu Tomija Janežiča, od intervjujev, do diplomskih nalog, ki so jih navdihnile njegove predstave, do vseh njegovih režij. Kot je pojasnil Marko Bratuš, knjiga pripoveduje »o vsem, kar nismo videli, a bi morali«, saj so bile le redke Janežičeve predstave na ogled v Sloveniji, ker v glavnem predstavlja v tujini.