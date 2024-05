Tommasi si želi, da bi na občini zapihal nov veter

Sovodenjski županski kandidat Kristian Tommasi, ki ga podpirata občanska lista Tommasi Sindaco Župan in Slovenska skupnost, je v petek predstavil svojo kandidaturo v osmici Salomon v Rupi.

Kristian Tommasi je doma iz Sovodenj, čeprav stanuje sedaj na Vrhu, in je javni uslužbenec na občini v Gorici. V politiko je stopil pred približno dvajsetimi leti in v zadnjih treh mandatih je bil načelnik svetniške skupine Korenine in bodočnost (ki je izraz Slovenske skupnosti). »Precej občanov nas je pozvalo, naj kandidiramo. Vse, kar sem se naučil v teh letih tako v politiki kot tudi na delovnem področju, bom skušal dati v dobro naše občine,» je uvodno povedal Tommasi in predstavil kandidate za občinski svet. Vsak izmed kandidatov bi po Tommasijevih besedah rad na tak ali drugačen način s svojimi izkušnjami na delovnem področju dal svoj doprinos, da bi v občini zapihal nov veter.

Tudi v volilnem programu sta si listi bili složni, saj so vsi izpostavili podobne težave in kritične točke, na katerih bo treba delati. Daleč od velikih volilnih obljub, se Tommasijev program osredotoča na štiri glavne točke in potrebe, za katere po njegovi oceni občinska uprava do danes še ni poskrbela.

