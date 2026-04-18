Žrtvam nemških taborišč iz Doberdoba se bodo poklonili še s knjižico

Vsem žrtvam nemških koncentracijskih taborišč iz doberdobske občine so se pred leti poklonili s tlakovci, zdaj se jih bodo spomnili še s knjižico, v kateri bodo zbrane njihove žalostne usode.

Slovensko katoliško društvo Hrast se je leta 2018, ob svoji 50. obletnici delovanja, na podlagi zamisli društvenega odbornika Lorenza Drascka odločilo, da se vključi v projekt Stolperstein, ki ga vodi nemški umetnik Gunther Demnig. Sodelovanje so vzpostavili s sekcijama ANPI-VZPI Jože Srebrnič iz Doberdoba in Dol-Jamlje ter z Občino Doberdob in združenjem političnih deportirancev Aned, skupaj s katerimi so do leta 2023 položili tlakovce v spomin na vse žrtve iz doberdobske občine.

Prvi tlakovec položili leta 2018

»Prvi tlakovec spomina smo leta 2018 posvetili Andreju Frandoliču iz Doberdoba, drugo leto smo počastili spomin na Jožefa Ferfoljo iz Doberdoba ter Rudolfa Lavrenčiča očeta in Rudolfa Lavrenčiča sina s Poljan, tretje leto na Jožefa Boneto od Bonet ter Alojza Jelena in Jožefa Ferletiča iz Doberdoba, četrto leto na Bruna Šuligoja s Palkišča, Maria Pahorja od Bonet in Alojza Lavrenčiča iz Doberdoba, peto leto na Stanka Devetaka s Poljan ter Maria Lavrenčiča, Otona Jarca in Andreja Mokola iz Doberdoba, nazadnje je prišla na vrsto družina Malič s Čukišča, to se pravi oče Jožef Malič, mati Alojzija Marušič in hčerka Severina Malič. Na ta način smo se neprekinjeno ob vsakem dnevu spomina spomnili na vse tiste, ki se niso več vrnili in to v šestih izvedbah. Od leta 2018 do leta 2023 smo počastili spomin na vseh sedemnajst žrtev koncentracijskih taborišč iz doberdobske občine,« pravi predsednik društva Hrast Cristian Lavrenčič in pojasnjuje, da so prva tri leta v Doberdobu gostili tudi samega Gunterja Demniga, ki je osebno poskrbel za položitev tlakovcev.

Ob zaključku polaganja tlakovcev so sklenili, da bodo izdali še knjižico. Predstavili jo bodo na predvečer praznika osvoboditve, v petek, 24. aprila, ob 20. uri na Gradini. Predstavitev bo povezovala Giulia Cernic, za glasbeno točko bo poskrbel Viljem Gergolet, za recitacije pa Barbara Jelen. »Knjižico smo izdali skupaj s partnerji, s katerimi je društvo Hrast sodelovalo vse od začetka projekta: s sekcijama ANPI-VZPI Jože Srebrnič iz Doberdoba in Dol-Jamlje, z Anedom in Občino Doberdob,« pravi Lavrenčič. Poleg njega bodo na predstavitvi spregovorili domači župan Peter Ferfoglia, Patrik Zulian v imenu ANPI-VZPI in Lorenzo Drascek. Knjižico so izdali s prispevkom deželnega sveta FJK.