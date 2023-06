Tovornjak povozil fanta in dekle na skuterju

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so ob 18. uri posredovali v Škocjanu ob Soči, na cesti, ki pelje v kraj Dobbia, kjer je tovornjak povozil fanta in dekle, ki sta bila na skuterju. Mimoidoči so poklicali na pomoč na interventno telefonsko številko 112. Operaterji so na kraj poslali reševalno vozilo iz Tržiča, zdravstveni avtomobil iz Gradišča in reševalni helikopter. Izpod tovornjaka so ju potegnili gasilci, prav tako so izvlekli še njun skuter. Oba sta bila hudo poškodovana. Zdravstveno osebje jima je na mestu nudilo najnujnejšo oskrbo, nato so dekle s helikopterjem prepeljali v videmsko bolnišnico, fanta pa z reševalnim vozilom v katinarsko bolnišnico. Oba so sprejeli z rdečo triažno kodo. Gasilci so po najnujnejšem reševanju pod tovornjakom še zavarovali kraj nesreče in so odpravili njene posledice. Vzroke nesreče preiskujejo karabinjerji iz Tržiča.