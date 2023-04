Tovornjakarja za volanom obšla slabost

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so po jutranji smrtni nesreči na avtocesti A4 pri Vilešu posredovali na sosednji avtocesti A34, kjer je tovornjakarja, ki je vozil na odseku med Gradiščem in Vilešem, obšla slabost. Uspel je ustavili tovornjak na odstavnem pasu in poklicati na pomoč na interventno telefonsko številko 112. Zdravstveno osebje, ki je prispelo z reševalnim vozilom iz Gradišča, mu je na kraju nudilo prvo oskrbo, nato so ga prepeljali v goriško bolnišnico. Vseskozi je bil pri zavesti, njegovo zdravstveno stanje je stabilno, so sporočili. Na kraju so bili tudi policisti, gasilci in osebje družbe Autovie Venete.