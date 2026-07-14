Začenjajo z uličnimi prostori

Medtem ko še išče rešitev za obnovo notranjosti pokrite tržnice, ki se že več let vztrajno prazni in buri duhove, je Občina Gorica naredila korak k ureditvi razmerij s trgovci, ki poslujejo ali želijo poslovati v uličnih prostorih stavbe na vogalu Boccaccieve ulice in Verdijevega korza. Urad za premoženje je namreč 8. julija sprejel odločbo o začetku javnega postopka in potrdil besedilo razpisa, na podlagi katerega bodo zainteresirani ponudniki lahko kandidirali za sedemletne koncesije za uporabo pritličnih poslovnih prostorov.

»Potem ko smo v zadnjih mesecih izvedli nekaj manjših obnovitvenih del in napeljave prilagodili veljavnim predpisom, bomo v kratkem objavili še razpis za oddajo uličnih poslovnih prostorov pokrite tržnice. V zadnjih desetletjih so se dovoljenja sproti obnavljala, nova zakonodaja pa tega ne dovoljuje več, zato je treba objaviti javni razpis,« pojasnjuje občinski odbornik za trgovino Luca Cagliari. Ob tem poudarja, da je pokrita tržnica zapleteno vprašanje, ki ga obravnava skupaj s kolegi, pristojnimi za druga področja, od premoženja do infrastrukturnih del.

Razpis zadeva 13 trgovskih prostorov, razdeljenih na dvanajst sklopov. Prostora v Boccaccievi ulici na hišnih številkah 15 in 17 namreč sestavljata enoten sklop. Pet prostorov je ob Verdijevem korzu, preostalih osem pa ob Boccaccievi ulici.

Vsi prostori, vključeni v prvi razpis, so trenutno zasedeni. V stavbi pokrite tržnice je sicer skupno dvajset trgovskih prostorov, vendar nekaterih za zdaj ne bodo ponudili, saj morajo v njih še izpeljati vzdrževalna dela. Zanje bo občina predvidoma pozneje izpeljala ločen postopek.

Nove koncesije bodo veljale sedem let, od 1. oktobra 2026 do 30. septembra 2033, brez možnosti podaljšanja. Prostori bodo oddani v stanju, v kakršnem so. Morebitne prilagoditve za opravljanje posamezne dejavnosti bodo morale biti predhodno odobrene, njihove stroške pa bo nosil izbrani uporabnik.

Izhodiščne mesečne koncesnine se glede na velikost prostorov gibljejo od 245,08 do 843,51 evra. Najvišji znesek velja za 43 kv. metrov velik prostor na Verdijevem korzu 32–34. Največji prostor, ki meri 58 kv. metrov, je v Boccaccievi ulici 7, njegova izhodiščna mesečna koncesnina pa znaša 817,74 evra. Prostore bodo dodelili ponudnikom, ki bodo oddali najvišjo ponudbo nad razpisanim izhodiščnim zneskom. Kot poudarjata Cagliari in pooblaščeni občinski svetnik Alessio Zorzenon, razpis sedanjim trgovcem zagotavlja prednostno pravico, če imajo poravnane koncesnine in druge obveznosti do občine. Po začasni dodelitvi bodo lahko obdržali svoj prostor, če bodo izenačili najvišjo ponudbo za isti sklop. »S trgovci, ki poslujejo v uličnih prostorih pokrite tržnice, smo se že sestali, pred objavo razpisa pa nameravamo pripraviti še eno srečanje. Seveda si želimo, da bi ostali v prostorih, ki jih trenutno zasedajo. Koncesnine bodo po novem razpisu nekoliko višje od dosedanjih, vendar gre za minimalno povišanje oziroma prilagoditev inflaciji,« pravi Zorzenon.

Občina Gorica medtem išče tudi rešitev za obnovo notranjosti pokrite tržnice, kjer posluje le še šest branjevcev in cvetličarjev. Do izvedbe obnovitvenih del namreč ne more podeljevati novih koncesij. »Razpis za ulične trgovine je le prvi korak. Skupaj s Trgovinsko zbornico in Deželo si prizadevamo tudi za prenovo notranjosti,« poudarja župan Rodolfo Ziberna.