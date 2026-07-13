Tovornjaki bodo v Gorici lahko parkirali brezplačno

Dežela Furlanija - Julijska krajina bo tudi ob tokratnem zaprtju vipavske hitre ceste H4 priskočila na pomoč goriškemu tovornemu postajališču družbe SDAG in avtoprevoznikom omogočila brezplačno parkiranje v Gorici. Ukrep naj bi omejil posledice preusmerjanja težkega prometa na Fernetiče in podprl delovanje goriškega logističnega vozlišča.

Zapora na hitri cesti H4 je stopila v veljavo 6. julija. Med Vipavo in Razdrtim potekajo dela na voznem pasu v smeri Ljubljane, zaradi katerih velja nova prometna ureditev. Vozila, ki prihajajo iz Italije in so težja od 3,5 tone, preusmerjajo proti Fernetičem.

Deželna vlada je na predlog odbornice za infrastrukturo Cristine Amirante potrdila osnutek dogovora z družbo SDAG. S tem bo tudi v letu 2026 nadaljevala sodelovanje, ki ga je uvedla že ob lanskem zaprtju vipavske hitre ceste. Družba SDAG bo avtoprevoznikom na svojem postajališču brezplačno nudila tri opremljena parkirišča. Na več kot 82.000 kv. metrih je na voljo približno 465 parkirnih mest. V dogovor so vključene tudi storitve pomoči, varovanja in podpore pri carinskih postopkih.

Za kritje stroškov ukrepa je dežela namenila 300.000 evrov javnih sredstev. Prispevek je predviden za celotno obdobje zapore H4, ki naj bi trajalo približno 130 dni. Po besedah odbornice so izkušnje iz leta 2025 pokazale, da je brezplačna uporaba parkirišč pripomogla k zmanjšanju prometnih težav in ohranitvi delovanja goriškega logističnega središča. Zato so ukrep potrdili tudi za sedanjo fazo del. »Še naprej tesno sodelujemo z italijanskimi in slovenskimi ustanovami pri reševanju zapletenega položaja na prometnem koridorju, ki je strateškega pomena za mednarodne povezave. Dogovor je konkreten odgovor na potrebe avtoprevoznikov in krajevnega gospodarstva,« je sklenila Amirante.