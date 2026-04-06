Trgovci s pokrite tržnice ne vedo, kaj jih čaka

Med stojnicami pokrite tržnice kroži več vprašanj kot odgovorov. Ne trgovci, ne prodajalci mesa, rib, sadja in zelenjave, niti občinski svetniki iz vrst opozicije, nihče zares ne ve, kakšna usoda čaka goriško pokrito tržnico. Jasno je le, da so pred vrati spremembe in korenita prenovitvena dela, zaradi katerih naj bi morali prodajalci začasno zapustiti svoje prostore. A ključna vprašanja ostajajo brez odgovorov. Kaj se bo zgodilo s pokrito tržnico? Kdo bo izvedel prenovitvena dela? Kdaj se bodo začela in kdaj zaključila? Kam bodo šli prodajalci? Kako bodo dela potekala? In nenazadnje: zakaj informacij ni od nikoder?

Tretji protestni shod

Včeraj je pred glavnim vhodom v goriško pokrito tržnico potekal že tretji protestni shod. Priredili so ga nekateri občinski svetniki opozicije iz vrst svetniških skupin Insieme per Gorizia liberale, Regione autonoma FWD, Noi, Mi, Noaltris GO!, Gorizia è tua, Demokratske stranke in drugi. Vsakemu, ki je pristopil, so podarili šopek zelišč za pripravo frtalje in dvojezično voščilo. »Kakor smo za valentinovo vsakemu udeležencu podarili simbolično trobentico, smo se tokrat odločili za zelišča. Na tak način tudi podpremo vztrajne prodajalce,«je za Primorski dnevnik poudarila občinska svetnica Rosy Tucci.

Pojasnila je, zakaj prirejajo shod. Od župana in občinske uprave še vedno niso prejeli nikakršnega pojasnila in celotna zadeva okrog pokrite tržnice je še vedno ovita v meglo. »Edino, kar je znano, je, da se bodo morali prodajalci v še nedoločenem času začasno preseliti, da bi omogočili izvedbo del. Ni pa izključeno, da bodo dela potekala po fazah in da se bodo zavlekla, kar bi pripeljalo do tega, da bi prodajalce začasno namestili v nekdanje bližnje trgovine, ki so sedaj zaprte,« je dejala svetnica o štirih trgovinah, ki se nahajajo na koncu pokrite tržnice, nasproti vhoda.

Tudi ni znano, komu bodo dela zaupana. Prodajalci so v prejšnjih dneh opazili, da si je objekt ogledal lastnik znanega goriškega gradbenega podjetja, tako da se med stojnicami šušlja, da bo za popravila poskrbelo prav slednje.

Šušljalo se je tudi, da naj bi se v kratkem, morda že naslednji teden, pričela prenovitvena dela zgoraj omenjenih štirih trgovin, ki so že kar nekaj časa zaprte. Prodajalci se sprašujejo, ali bodo najprej popravili nekdanje trgovine in da naj bi jih vanje premestili med deli na glavni stavbi. Nekateri sklepajo, da bodo začasno na prostem, drugi predvidevajo, da bodo namestili namenske velike šotore. »Te pa ne bi bile ustrezne rešitve. Morda za nekatere, toda nepredstavljivo je, da bi poleti prodajali meso, ribe ali tudi sadje in zelenjavo pod vročim šotorom,« je še povedala Rosy Tucci.

Opravili vrsto ogledov

»Uslužbenci tehničnega urada so opravili več ogledov z nekaterimi podjetji glede del na zunanjem delu tržnice. Kolikor vem, trenutno še ne obstajata ne projekt ne pooblastilo za katerokoli podjetje. Doslej nam poleg tega še niso sporočili nobenih datumov za izvedbo del. Prodajalci bodo brez dvoma pravočasno obveščeni,« nam je zagotovil občinski odbornik za velike dogodke Luca Cagliari. Takoj za njim pa je goriška odbornica za infrastrukturna dela Sarah Filisetti potrdila, da še ni določeno, katero podjetje bo izvajalo dela, gotovo pa se ne bodo začela naslednji teden. Z goriške občine torej še ni nobenih točnih informacij. Projekt obsežnih prenovitvenih del je vreden 1,2 milijona evrov in je v celoti financiran iz občinskega proračuna. V načrtu naj bi bile prenova z izboljšano energetsko učinkovitostjo, posodobitev infrastrukture ter prilagoditev varnostnim predpisom. Drugega pa ni dano znati.

Ob robu včerajšnjega protesta smo se pogovorili z nekaterimi prodajalci. Notranjost pokrite tržnice je kar različna od te, na katero smo bili navajeni pred leti. V tem obdobju sicer notranjost poživijo žive barve spomladanskih cvetlic vseh vrst. Na obeh straneh sredinskega »hodnika«pa visijo zeleno-bele zavese zaprtih stojnic. Na desni strani je celo nastal kotiček za izmenjavo rabljenih knjig.