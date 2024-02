Triindvajseto darovanje in trije novi krvodajalci

Krvodajalski avtodom je minulo soboto na povabilo sovodenjskega krvodajalskega društva obiskal Gabrje. Med krvodajalsko akcijo se je po besedah predsednika sovodenjskih krvodajalcev Štefana Tomsiča nabralo 23 darovanj, in sicer dvajset krvi in tri plazme. Poleg tega so v sovodenjskem krvodajalskem društvu posebno zadovoljni, da so se jim pridružili še trije novi člani. Med lanskim letom so bili sovodenjski krvodajalci skupaj z doberdobskimi med najbolj aktivnimi v nekdanji goriški pokrajini. Sovodenjski krvodajalci so lani poskrbeli za 167 darovanj, kar je za 11,3 odstotka več kot leta 2022, ko se jih je nabralo 150.