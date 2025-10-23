Trije kajaki izginili neznano kam ...

Da je skladišče za plovila v parku ob Soči pod Pevmo še kako potrebno, potrjuje neljubo presenečenje, ki ga je pred nekaj dnevi doživel prof. Aldo Rupel, eden izmed ustanoviteljev kajakaškega kluba Šilec, ki je ostal brez treh starejših kajakov z veliko čustveno vrednostjo.

Po letošnji Soški regati, že štirideseti po vrsti, ki je potekala v soboto, 6. septembra, je v dogovoru z gradbenim podjetjem, ki obnavlja nekdanjo stavbo gozdarske policije ob Pevmskem mostu, pustil tri kajake v ograjenem prostoru na območju gradbišča.

Plovila so bila položena v travo ob robu grmičevja, na območju za poslopjem, kamor nimajo dostopa niti gradbeni delavci in ki je zaprto z železnimi dvoriščnimi vrati, ki pa niso bila zaklenjena s ključavnico.

»Kajakov po Soški regati nisem odpeljal domov, ker sem se v jesenskem času nameraval še nekajkrat odpraviti na veslanje na Sočo z nekaterimi znanci in prijatelji,« pravi Rupel, ki se je po nekaj tednih vrnil po plovila, vendar jih na svojem mestu ni bilo več. Nekdo jih je pač odpeljal oz. ukradel.

»Vsi trije kajaki so iz steklenih vlaken. Dva sta enaka, stara sta okrog trideset let, eden je rumene, drugi pa rdeče barve. Tretji kajak ima posebno obliko, posvečen je društvu Šilec, na njem je tudi napisano društveno ime in ima preko štirideset let,« pojasnjuje Rupel in opozarja, da vsi trije kajaki nimajo prave denarne vrednosti. Po vsej verjetnosti bi jih dandanes prav nihče ne kupil, imajo pa veliko čustveno vrednost, saj lastnika spominjajo na vse lepe trenutke, ki jih je med veslanjem doživel na vodi.

Krajo prijavil karabinjerjem

V prejšnjih dneh se je na družbenih omrežjih pojavilo opozorilo o kraji treh kajakov, vendar je bilo na njem napačno zapisano, da je do nje prišlo v Solkanu. V resnici so bili kajaki odtujeni na območju gradbišča za poslopjem ob Pevmskem mostu.

Rupel je krajo prijavil karabinjerjem. Če je kdo opazil kaj sumljivega ali ima kakršno koli informacijo, naj to sporoči lastniku ali varnostnim organom.