Na Vrhu so zelo navezani starodavni koledniški običaj, ki ob prazniku svetih treh kraljev predvideva obisk vseh vaških zaselkov in domov. Vrhovski možje in fantje so se zbrali danes dopoldne in se s košem za zbiranje darov na obhod vasi. Kot vsako leto so jih prav povsod prisrčno sprejeli, koledniki pa so vsem "gospodarjem" in "gospodinjam" zapeli tradicionalno kolednico Trije so kralji v deželi ter v zameno dobili kak evro, "kl’b’sič", steklenico vina in druge dobrote.