Trijezična aplikacija za spoznavanje mesta

Potem ko je Goriški muzej lani uspešno kandidiral na mednarodni projekt DOORS – Digitalni inkubator za muzeje, je včeraj z zadovoljstvom predstavil rezultate svojega projekta Obujamo spomine – Puščamo sledi (Awakening Memories – Leaving Traces), ki domačim in tujim obiskovalcem Nove Gorice z inovativnimi rečitvami odpira nov pogled na mesto.

Soavtorja David Kožuh in Rok Bavčar sta se lotila zbiranja starih fotografij o gradnji Nove Gorice, ki so jih prispevali posamezniki, pa tudi Pokrajinski arhiv v Novi Gorici, Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije in Goriška knjižnica Franceta Bevka. Opise posameznih stavb so prispevali poleg Kožuha še Simon Kerševan in Matej Štanta iz Društva primorskih arhitektov ter umetnostna zgodovinarka dr. Alenka Di Battista, medtem ko je uvodne misli o mestu zapisal urbanist Tomaž Vuga.

Nov način spoznavanja

S tehnološkega vidika so sodelovali z novogoriškim podjetjem Arctur in razvili brezplačno trijezično spletno aplikacijo z obogateno resničnostjo (AR) – MALT, ki s pomočjo pametnih telefonov uporabniku ponuja nov način spoznavanja znamenitosti in pomembnih stavb Nove Gorice na 17 lokacijah. Te se ob vstopu v aplikacijo prikažejo na zemljevidu in si jih lahko poljubno izberemo za ogled, ko smo od njih oddaljeni do 10 metrov (na lokacijah so talne oznake).