Tržiški karabinjerji razbili kriminalno združbo tihotapcev migrantov

Karabinjerji iz Tržiča so v sodelovanju s karabinjerji iz Vileša po temeljiti in kompleksni preiskavi razbili kriminalno združbo, ki je spodbujala nezakonito priseljevanje kitajskih državljanov. S preiskavo so začeli avgusta 2025, ko so jih očividci v Vilešu opozorili na prisotnost skupine kitajskih državljanov, ki so izstopili iz tovornjaka črnogorskih registrskih tablic in se nato odpeljali z avtomobiloma italijanskih registrskih tablic.

Tihotapci so avtomobile parkirali pri tržiški železniški postaji in so se z vlakom odpeljali v Trst. Tam so dohiteli nezakonite priseljence in jih z vlakom pospremili v Tržič, od koder so jih z avtomobili odpeljali v Veneto. Pot se je nato nadaljevala v Prato ali v druge evropske države z lažnimi dokumenti.

Po prvih posredovanjih karabinjerjev je kriminalna združba uvedla nekaj sprememb pri nezakonitem delovanju. Kombije s priseljenci so prevažali na podeželska območja na Goriškem in Videmskem, od koder so jih nato odpeljali z avtomobili. Karabinjerji so dogajanje opazovali in sledili storilcem, v nekaterih primerih so vozila tudi zasegli.

Med preiskavo, ki so jo izvajali v Venetu, so identificirali vrhove kriminalne združbe. Medtem je kriminalna združba spet spremenila svoje navade in nezakonite priseljence vozila na letališče v Benetkah, od koder so odleteli v Španijo. Karabinjerji so nekatere prestregli in ustavili ravno pred vkrcanjem na letalo.

Kriminalci so se, da bi karabinjerji za njimi izgubili sledi, preselili v Rim. Tam so februarja letos tržiški karabinjerji prestregli in aretirali žensko, kitajsko državljanko,ki je vodila združbo. Pri sebi je imela tudi 20.000 evrov in številne lažne osebne dokumente.

V celotni operaciji so karabinjerji aretirali sedem ljudi, med njimi šest tihotapcev migrantov, trideset ljudi pa so ovadili na prostosti.