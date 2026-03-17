V kuhinji pojedli salamo, nazdravili s penino in izpraznili gasilni aparat

Nogometno društvo Juventina je bilo znova tarča vandalov. V nedeljo zjutraj, le nekaj ur pred tekmo s tržiškim UFM, so predstavniki društva, ki so prvi prišli na igrišče v pričakovanju dvoboja, naleteli na pravo razdejanje. Neznanci so ponoči vlomili v kuhinjo, kjer so si postregli s hrano in pijačo, ob tem pa v istih prostorih izpraznili še gasilni aparat.

»Vse so razmetali. Privoščili so si salamo in popili kokakolo, za nameček pa še nazdravili s penino. Izpraznili so nam tudi blagajno, v kateri je bil k sreči samo drobiž, največ škode pa so povzročili s tem, da so v notranjih prostorih izpraznili gasilni aparat. Odborniki so imeli s čiščenjem kar nekaj dela, saj so morali vse urediti v nekaj urah, še pred prihodom ekip in gledalcev na igrišče,« je v imenu štandreškega kluba povedala Maja Peterin. Po njenih besedah je bilo v blagajni okrog 70 evrov. Ob nevšečnostih zaradi čiščenja in potrebi po nakupu novega gasilnega aparata pa je društvo posebej vznemirilo dejstvo, da so neznanci skušali v kuhinji zanetiti ogenj. Na štedilniku so namreč našli napol sežgan kartonast pladenj. »Ogenj se je k sreči sam ugasnil. Če bi se razplamtel, bi bile lahko posledice res hude,« ugotavlja Maja Peterin.

Dogodek je društvo, ki je bilo v preteklosti že večkrat tarča nezaželenih obiskov, prijavilo karabinjerjem.