Znanstveno-raziskovalno središče Koper nadaljuje projekt KAŠTellieri

V Kopru so v ponedeljek predstavili projekt KAŠTellieri, v okviru katerega Znanstveno-raziskovalno središče Koper (ZRS Koper) med 15. in 27. marcem gosti ameriškega zgodovinarja in muzeologa Brenta Glassa. Ta bo imel v Kopru in Ljubljani več predavanj s področja interpretacije kulturne dediščine, zgodovine in muzeologije.

Glass je zaslužni direktor Smithsonianovega Narodnega muzeja ameriške zgodovine, sicer največjega muzeja na svetu. Velja za enega vodilnih strokovnjakov na področju ohranjanja, interpretacije in promocije zgodovine ter javne zgodovine.

V Sloveniji bo izvedel niz predavanj in delavnic, namenjenih raziskovalcem, študentom, strokovni javnosti in sodelujočim v mednarodnih projektih. Govoril bo o kolektivnem spominu, ki se prenaša iz generacije v generacijo. Predavanja bodo osvetlila, kako lahko muzeji, razstave in zgodovinska prizorišča delujejo kot prostori razprave, refleksije ter razumevanja kompleksne preteklosti, so zapisali v sporočilu.

Prvo predavanje z naslovom Muzeji, razstave in zgodovinska mesta kot prostori razprave in razmisleka bo imel Glass v sredo ob 11. uri v konferenčni dvorani Narodnega muzeja Slovenije v Ljubljani.

Program, ki so ga predstavili ponedeljkovi novinarski konferenci v Kopru, sicer izvajajo v okviru čezmejne šole za arheološko raziskovanje gradišč in suhogradnje in projekta Interreg Italija-Slovenija.

Glavni cilji projekta, vrednega skoraj 1,4 milijona evrov, so ohranitev, ovrednotenje in zaščita kulturne dediščine gradišč oziroma kaštelirjev Zgornjega Jadrana.

Projekt, ki se je začel aprila 2024 in bo trajal do 21. oktobra letos, sofinancira Evropska unija iz programa Interreg VI-A Italija - Slovenija 2021-2027.